Nvidia baisse un peu le prix des GeForce RTX 40XX

Nvidia vient d’annoncer baisser le prix de vente conseillé de ses cartes graphiques haut de gamme de dernière génération, les GeForce RTX 4080 et RTX 4090.

Les éloges relatives aux dernières cartes graphiques RTX 4080 et 4090 de Nvidia sont unanimes. Cependant, contrairement aux générations précédentes, elles sont si onéreuses que même les gamers les plus fougueux hésitent à mettre la main au portefeuille. Bonne nouvelle cependant: Nvidia baisse les prix de vente conseillés de ces cartes graphiques, mais les tarifs demeurent tout de même élevés. Il faudra compter 1399€ au lieu de 1469€ pour la RTX 4080 et 1849€ au lieu de 1949€ pour la RTX 4090, soit une réduction d’environ 5%. Ce qui s’avère mieux que rien mais reste insuffisant pour rendre les RTX 4080 attractives.

C’est sans doute vers un autre fabricant qu’il faudra se pencher prochainement pour faire jouer la guerre à la performance, puisque l’autre fondeur de Santa Clara pourrait bien tirer son épingle du jeu. AMD n’hésitant pas à brader ses GPUs, le prix des Radeon RX 6000 est en chute libre juste avant la sortie des RX 7000. De prime abord, ces derniers devraient être moins chers que leurs équivalents chez Nvidia, mais cela reste à confirmer.