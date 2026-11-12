Kasane Teto est la tête d’affiche du prochain Passe Musique de Fortnite

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Kasane Teto rejoint la fête sur l’île aux os mêlés en tant que tête d’affiche du mini-passe musique DIVA TWINDRILL, disponible aujourd’hui, le 12 novembre ! Ce mini-passe musique est proposé au prix de 1 000 V-bucks, il est par ailleurs inclus dans l’abonnement actif des membres du Club de Fortnite. L’achat du passe déverrouille immédiatement la tenue Kasane Teto.

Il faudra progresser dans le passe pour débloquer d’autres récompenses aux couleurs de Teto, notamment la pioche Baguette de Teto, l’accessoire de dos Pearto, l’instrument Futurisme nuancé et les pantoufles Miku et Teto.

Le Passe déverrouille aussi quatre pistes musicales, dont celle de Teto :

BIRDBRAIN par Jamie Paige, avec OK Glass Kasane Teto

par Jamie Paige, avec OK Glass Kasane Teto Shut Up and Dance par Walk the Moon

par Walk the Moon Chronicles of Destiny par The Home of Happy, James Corbin

par The Home of Happy, James Corbin Sa-Sen! par MONT, Risa, Musashi

Le dernier palier déverrouille le style réactif de Teto, qui réagit à la musique.

Kasane Teto arrive dans Battle Royale

L’équipage de Kasane Teto débarque sur l’Île aux os mêlés le 15 novembre. Retrouvez Kasane Teto et la capitaine Hatsune Miku dans leur nouveau point d’intérêt : la Villa des amitiés.