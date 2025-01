Kingdom Come: Deliverance II livre un nouveau trailer en CGI avant sa sortie

Réalisé en collaboration avec le célèbre studio d’animation Platige, cette toute nouvelle bande-annonce permet aux fans de découvrir une reprise d’inspiration médiévale d’un titre emblématique des années 70, baptisée pour l’occasion « 15th Century Boy ». Capturant l’essence du jeu, elle mêle l’atmosphère historique à une touche de fraîcheur et de créativité.

Elle dresse un portrait malicieux d’Henry, au top de sa forme, dans un monde médiéval vibrant. Parfait mélange entre humour et audace, Henry embrasse les hauts et les bas de la vie quotidienne : buvant, se bagarrant et usant de ses charmes à travers la Bohême. Chaque jour pourrait bien être le dernier !

Les joueurs vont pouvoir télécharger Kingdom Come: Deliverance II avant sa sortie, prévue le 4 février, afin de se plonger directement dans le jeu dès sa mise en ligne.

Détails concernant les dates de téléchargement :

Xbox S|X : le 28 janvier à 17h.

: le 28 janvier à 17h. PlayStation 5 : le 2 février à 17h.

: le 2 février à 17h. Steam : le 3 février à 17h.

En plus de Steam et Epic, le jeu sera bientôt disponible sur GOG, ce qui permettra à encore plus de fans de découvrir la suite du voyage d’Henry.

Kingdom Come: Deliverance II sera disponible le 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.