Knockout City débarque sur les consoles de nouvelle génération le 2 novembre

Knockout City, le jeu inspiré du ballon prisonnier par Velan Studio et EA Originals, sera disponible sur les consoles nouvelle génération ! À partir du 2 novembre, les fans pourront jouer sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 à 120 IPS.

La mise à jour pour console est gratuite et offre la possibilité de se bagarrer en 4K à 60 IPS. Les spécialistes de la bagarre peuvent également choisir entre les modes Performance et Qualité dans le menu Paramètres. Les options par plateforme sont les suivantes :

PlayStation 5 : résolution native 4K à 60 IPS ou 1440 p (mise à niveau en 4K) à 120 IPS

Xbox Series X : résolution native 4K à 60 IPS ou 1620 p (mise à niveau en 4K) à 120 IPS

Xbox Series S : 1440 p à 60 IPS ou 1080 p à 120 IPS

Grâce à la puissance supplémentaire des consoles de nouvelle génération, l’équipe de Velan a pu ajouter de nouveaux éclairages de zone, de balles et de particules. Le studio a aussi amélioré l’éclairage global et les ombres locales pour augmenter les réactions de l’environnement en fonction de la manière dont la lumière illumine les trajectoires ou projette des ombres.

Cette mise à niveau offre également des textures plus fidèles, auparavant disponibles uniquement sur PC et Xbox One. Ces textures créent un environnement plus réaliste, avec des surfaces que les spécialistes de la bagarre pourront presque sentir en sprintant sous le nez de leurs adversaires !

Si un joueur possède déjà Knockout City sur PlayStation 4 ou Xbox One, la mise à niveau vers cette nouvelle version sera entièrement gratuite : les joueurs peuvent la télécharger dans la boutique et lancer une nouvelle partie sans attendre ! De plus, si le jeu a été acheté avec le Xbox Game Pass Ultimate ou PlayStation Plus, les joueurs peuvent bénéficier de cette mise à niveau gratuitement.