Farming Simulator 22 vous souhaite la bienvenue à Elmcreek, le midwest américain

Dans moins de 4 semaines, Farming Simulator 22 sera disponible et vous proposera de construire votre ferme sur l’un des trois différents terrains disponibles. GIANTS Software vous invite aujourd’hui à découvrir la carte Elmcreek.

Des exploitations agricoles américaines

Elmcreek est une carte inspirée des paysages issus du midwest américain. Proposant un cadre rural charmant avec une station essence, divers petits commerces, des zones résidentielles et même un stade de baseball et un bowling, les fermiers débutent leur aventure au centre de tout, pour pouvoir s’étendre.

Plus de 80 champs de différentes tailles et formes sont prédéfinis, avec des options pour en créer davantage. De plus, grâce à la nouvelle fonctionnalité des chaînes de production, ils peuvent diversifier leurs activités à l’aide de nombreuses usines afin de créer un empire. En mode multijoueur, les fermiers occupent différentes parties de la carte et se complètent.

A la découverte d’immenses rochers et de grottes cachées

Aux côtés de l’agriculture, l’élevage animalier et la sylviculture, Elmcreek a bien plus à offrir. En effet, les fermiers peuvent découvrir de gigantesques canyons avec des grottes cachées entre les gros rochers qui surplombes le paysage.

Farming Simulator 22 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One et Stadia.

Toutes les personnes qui précommanderont Farming Simulator 22 recevront le pack CLAAS XERION SADDLE TRAC, qui comprendra le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, ainsi que quatre machines KAWECO. De plus, selon la région, la jaquette de la version standard aura en vedette la Massey Ferguson MF 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH AFS Connect Magnum ou la Zetor Crystal.