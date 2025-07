Konami officialise sa présence au salon de Cologne

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En tant que partenaire de la gamescom, la présence de KONAMI comprendra METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, SILENT HILL f et Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER.

Les fans d’espionnage tactique peuvent se rendre sur le stand B-020 dans le Hall 7 pour une démo jouable de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, en amont de sa sortie après la gamescom. Le stand comprendra également une expérience d’horreur cinématographique et atmosphérique autour de SILENT HILL f, suite à la diffusion d’une toute nouvelle bande-annonce durant l’Opening Night Live.

Les Duellistes peuvent quant à eux visiter le stand Yu-Gi-Oh! JCJ (B-021-A-020) dans le Hall 5.2, où une équipe expérimentée guidera les visiteurs et leur expliquera les différentes mécaniques, avec la possibilité de tester les derniers produits et d’assister à des événements spéciaux tels que des tournois. Sur scène, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS et Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION seront présentés par des Duellistes connus.

Organisée à Cologne, en Allemagne, la gamescom est le plus grand événement consacré aux jeux vidéo au monde, et représente également la plus grande plateforme commerciale européenne pour l’industrie du jeu vidéo. La gamescom 2025 se tiendra du 20 au 24 août, et sera inaugurée par l’Opening Night Live le 19 août. La gamescom est organisée conjointement par Koelnmesse et game – l’association allemande de l’industrie du jeu vidéo.