L’action-RPG intergalactique basé sur le manga du légendaire créateur Hiro Mashima est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EDENS ZERO suit les aventures de Shiki Granbell, un garçon élevé par des machines, qui se lance dans une quête à la recherche de la légendaire déesse « Mother ». À travers un système de combat en temps réel, des capacités basées sur l’Ether Gear et une exploration dynamique des planètes, le jeu donne vie à l’univers coloré de Mashima pour le plaisir des fans de longue date comme des joueurs curieux.

Collaboration avec FAIRY TAIL : un crossover de rêve

Pour célébrer son lancement, EDENS ZERO introduit une collaboration spéciale avec FAIRY TAIL: 100 YEARS QUEST, connectant ainsi deux univers conçus par Hiro Mashima.

Dans la nouvelle quête jouable « Mysterious Organization Story », les joueurs rencontreront des personnages issus de FAIRY TAIL, tels que Natsu, Lucy et Happy, à travers une histoire crossover totalement inédite. En complétant la quête, les joueurs pourront débloquer l’équipement de Natsu pour les personnages masculins comme Shiki, et la tenue de Lucy pour les personnages féminins tels que Rebecca.

Cette collaboration rassemble les personnages des deux séries d’une façon qui n’existe pas dans les manga ou anime originaux, offrant aux fans une occasion unique de vivre leurs mondes côte à côte.

En complément, les joueurs peuvent relever de nouveaux défis comprenant des personnages originaux, conçus par Hiro Mashima exclusivement pour ce jeu à partir du lore d’EDENS ZERO, avec de nouveaux alliés, de nouveaux ennemis et des surprises.

Bonus « Day One »

Les éditions physiques et numériques d’EDENS ZERO comprennent du contenu « Day One » exclusif.

Édition Day One / édition Standard (physique et numérique*)

Tenue de Pino « Hunter Attire »

Accessoires spécifiques à chaque plateforme : Accessoire « Elsie’s Pirate Flag » – exclusivité PlayStation®5 Accessoire « Demon King’s Flag » – exclusivité Xbox Series X|S / Windows Accessoire « Dragon Wings » – exclusivité Steam®



Édition Deluxe (format numérique uniquement)

Pack triple DLC

Ensemble d’équipement gaming (masculin) / Ensemble d’équipement cyber (féminin)

Ensemble de lacrima

Pack d’objets de démarrage

EDENS ZERO est désormais disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam / Windows).