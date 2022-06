KONAMI prolonge son partenariat avec les champions allemands du FC Bayern München

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’accord qui a débuté en juillet 2019 va ainsi se poursuivre sous la forme d’un partenariat à long terme.

Dans le cadre de ce partenariat, le club sera reproduit dans eFootball™, la série de simulation de football de KONAMI, établissant à nouveau une collaboration passionnante entre le club le plus couronné de succès d’Allemagne et l’une des marques les plus iconiques du jeu vidéo.

Unique Simulation de Match de Football à intégrer l’Allianz Arena, domicile du FC Bayern, et les équipes entièrement scannées, eFootball™ propose aux fans du club une expérience détaillée et fidèle dans le monde virtuel. Un monde virtuel dans lequel le club est victorieux, puisqu’il est arrivé second dans l’eFootball™ Championship Pro.