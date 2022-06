HUAWEI présente le nouveau HUAWEI MateBook D 16, le HUAWEI MateView SE, les HUAWEI FreeBuds Pro 2 et d’autres solutions Smart-Office à Berlin.

Partager Facebook

Le HUAWEI Consumer Business Group (BG) a annoncé aujourd’hui à Berlin une série de solutions matérielles et logicielles pour le marché européen, qui élargissent l’offre Smart-Office de HUAWEI. L’événement, qui s’est déroulé à Berlin au Classic-Remise-Museum, une icône de l’architecture industrielle, présente la prochaine étape de l’expansion continue de HUAWEI dans le domaine du smart-office et démontre l’engagement de l’entreprise à innover en permanence.

Après le lancement réussi du Super Device dans le Smart Office de HUAWEI lors de la Mobile World Conference 2022 en mars, HUAWEI continue de démontrer son engagement à construire un monde connecté dans lequel les créatifs, les familles et les entreprises peuvent expérimenter et utiliser l’IA et les technologies numériques sans faille.

HUAWEI développe ses solutions de bureau intelligent

Ces dernières années ont eu un impact spectaculaire sur la vie professionnelle, transformant l’environnement de bureau et accélérant les besoins en solutions flexibles et multi-appareils. HUAWEI a reconnu le besoin de technologies qui facilitent la collaboration, que l’on soit assis côte à côte au bureau ou chez soi à l’autre bout du monde.

Les solutions Smart Office ont été développées dans le but de maximiser le potentiel de la technologie pour favoriser la créativité et la communication. La fonctionnalité Super Device de HUAWEI, qui offre une expérience vraiment « intelligente » à tous les utilisateurs, en est le cœur. Depuis son lancement en début d’année, HUAWEI a continué à développer cette technologie avec une multitude de nouvelles fonctionnalités matérielles et de smart conferencing qui offrent des possibilités de créativité et de productivité sans précédent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bureau.

La fonction Super Device crée une expérience numérique entièrement intégrée avec une collaboration transparente et efficace entre les appareils HUAWEI, y compris le nouvel appareil MateBook présenté à Berlin, et la gamme de produits HUAWEI – des ordinateurs portables et tablettes aux PC et produits audio – via une interface simple et familière de type « glisser-déposer ».

William Tian, président de HUAWEI WEU : « Nous sommes heureux d’annoncer l’élargissement de notre offre de bureau intelligent par le lancement de nouveaux produits logiciels et matériels qui aideront les professionnels à suivre les tendances changeantes des environnements de travail de bureau. Nous avons eu le plaisir de présenter le concept initial à Barcelone et nous pouvons maintenant continuer à démontrer nos progrès et notre développement continu ».

« Nous sommes convaincus que la collaboration entre les appareils et l’intégration des écosystèmes sont les exigences clés d’une solution de smart office réussie, et c’est pourquoi nous lançons une gamme de produits qui s’adressent à la fois aux esprits créatifs et entreprenants et qui augmentent la productivité et la créativité ».

Développement de tous les domaines clés, du logiciel au matériel

Avec l’annonce d’un matériel interopérable à la pointe de l’industrie, HUAWEI continue de s’établir comme un acteur important dans la catégorie du smart-office. Cela comprend une série de nouveaux produits tels que le HUAWEI MateBook D 16, les HUAWEI FreeBuds Pro 2, le HUAWEI MateView SE et le logiciel d’amélioration des sens HUAWEI Smart Conference. Tous ces produits contribuent à l’écosystème en pleine expansion que représente HUAWEI Smart-Office.

HUAWEI élargit la famille MateBook dans le cadre de la solution Smart-Office

Le nouveau HUAWEI MateBook D 16 est un ordinateur portable élégant et léger, doté d’un écran de 16 pouces, qui allie performances exceptionnelles et design épuré. Grâce à une multitude de nouvelles fonctions basées sur l’IA pour optimiser les conférences intelligentes, il est l’appareil idéal pour les professionnels et les créatifs qui travaillent de manière transparente dans différents environnements et le compagnon idéal de l’ère du bureau hybride pour les employés de bureau, les fans de divertissement à domicile et les étudiants.

En outre, le HUAWEI MateBook D 16 porte les éléments caractéristiques de la série MateBook en termes d’esthétique, d’innovation et d’expérience intelligente, tout en offrant de nombreuses évolutions, notamment un tout nouvel écran HUAWEI FullView agréable pour les yeux, le puissant processeur Intel® Core™ H-Series de 12e génération, un boîtier métallique léger et une expérience de collaboration multi-appareils.

Une solution de conférence intelligente pour améliorer l’expérience du bureau intelligent

Outre de nouveaux produits matériels, HUAWEI présente également Smart Conference, une solution intelligente qui aide les gens à optimiser leur participation à des réunions virtuelles en réduisant les bruits de fond et les distractions. Intégrée au MateBook D 16, elle combine le son et la caméra de l’IA pour créer une expérience immersive, sûre et efficace pour les travailleurs hybrides.

Comme les salles de réunion virtuelles deviennent de plus en plus grandes, HUAWEI Smart Conference est équipée d’une caméra AI 1080P et d’une caméra grand angle 88°, qui comprend également FollowCam, pour améliorer les réunions virtuelles. Elle est également équipée de l’algorithme de réduction du bruit IA de HUAWEI, qui réduit les échos et les bruits de fond afin de garantir que la voix de l’orateur soit forte et claire.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 avec des fonctions audio impressionnantes

Dans une ville synonyme de scène musicale de pointe et de vie nocturne inégalée, HUAWEI a également annoncé une extension de sa gamme de produits audio personnels : les HUAWEI FreeBuds Pro 2. Nouveaux dans l’industrie parmi les écouteurs TWC, ils sont dotés d’un système de double pilote pour un véritable son et comprennent à la fois un pilote dynamique standard et un diaphragme plan pour offrir une expérience d’écoute améliorée. Sur la base du modèle précédent, les écouteurs offrent également une réduction active du bruit (ANC) améliorée, qui permet aux utilisateurs d’avoir des conversations claires même en présence de bruits de fond importants.

HUAWEI continue de cibler les entreprises avec des solutions de smart office sur mesure

HUAWEI annonce également poursuivre son engagement dans le secteur B2B et soutenir les entreprises avec des solutions de smart office sur mesure, en développant des produits innovants pour les entreprises et le secteur public.

Le département B2B s’est donné pour mission d’aider les entreprises des secteurs les plus divers à optimiser leur productivité et leur efficacité. Pour ce faire, l’accent est mis sur les performances professionnelles, une technologie de sécurité innovante, des expériences intelligentes fiables et un support de service dédié.

Une expérience de smart-office améliorée avec HUAWEI Mobile Cloud PC Client

Pour donner vie à l’expérience complète du smart office, HUAWEI a intégré ses nouveaux produits à la technologie logicielle supérieure HUAWEI Mobile Cloud PC Client, qui permet aux utilisateurs de profiter d’un stockage cloud sécurisé, intelligent et transparent sur tous les appareils.

Plus de 32 millions d’utilisateurs actifs mensuels font confiance au hub de gestion de données personnelles et de contenu basé sur le cloud, qui offre un moyen plus sûr de gérer les données. Avec des fonctionnalités telles que Cloud Sync, Drive, Cloud Backup, Find Device et d’autres services inter-appareils, les utilisateurs peuvent améliorer leur productivité, leur créativité et leur contrôle avec une seule connexion HUAWEI ID.

Le HUAWEI Mobile Cloud est également soutenu par la connectivité Super Device, qui offre aux utilisateurs une connectivité de données transparente et efficace grâce à la synchronisation entre les appareils, leur permettant de synchroniser et de récupérer automatiquement des données entre les appareils et d’obtenir un espace de travail tout-en-un. HUAWEI redéfinit ainsi en permanence l’expérience du smart office en améliorant considérablement la connectivité et la collaboration entre les appareils dans l’ensemble de son portefeuille technologique de bureau à domicile.

Prix et disponibilité

Le HUAWEI MateBook D 16 sera disponible en Suisse à partir de juillet pour CHF 999 (prix de vente conseillé ; i5) respectivement CHF 1299 (prix de vente conseillé ; i7) en couleur Space Gray. Le HUAWEI MateView SE sera disponible en Suisse à partir du mois d’août au prix de CHF 169 (prix de vente conseillé ; version CAA), respectivement de CHF 189 (prix de vente conseillé ; version CBA avec montage mural VESA et rotation verticale). Les HUAWEI FreeBuds Pro 2 seront disponibles en Suisse à partir de juillet dans les couleurs Silver Blue, Ceramic White et Frost Silver pour CHF 199 (prix de vente conseillé).