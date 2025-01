La 911 Carrera S la plus dynamique de tous les temps

Partager Facebook

Porsche relance la 911 Carrera S. Elle comble l’écart entre la 911 Carrera et la 911 Carrera GTS T-Hybrid, à la vocation sportive affirmée. Sa chaîne cinématique a été nettement revalorisée et atteint désormais des valeurs de puissance qui étaient jusqu’à présent réservées à la 911 Carrera GTS de la génération précédente. De plus, un équipement de série élargi ainsi qu’une possibilité de personnalisation nettement accrue par rapport à la 911 Carrera en font une offre attractive dans la gamme des modèles Carrera. La voiture de sport est disponible en version coupé et cabriolet.

Pour la nouvelle 911 Carrera S, l’emblématique moteur biturbo six cylindres à plat de 3,0 litres a été fondamentalement perfectionné. Il en résulte une nette augmentation des performances et une réduction des émissions. 353 kW (480 ch) et 530 Nm de couple représentent une augmentation de 22 kW (30 ch) par rapport au modèle précédent. Pour obtenir un surcroît de puissance et d’efficacité, Porsche utilise de nouveaux turbocompresseurs et optimise, entre autres, le refroidissement de l’air de suralimentation. Elle est désormais basée sur la construction des modèles 911 Turbo de la génération précédente. La Carrera S Coupé accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, la vitesse maximale est de 308 km/h. La transmission de la puissance est assurée par une boîte Porsche à double embrayage (PDK : Porsche-Doppelkupplung) à huit rapports.

Vaste équipement de série, options exclusives

Porsche revalorise de manière significative l’équipement de série de la Carrera S. Elle comprend les pneus mixtes avec des roues Carrera S de 20/21 pouces, le Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), non disponible sur la Carrera, ainsi que le système d’échappement sport avec des sorties argent. Le nouveau système de freinage représente une nette amélioration de la dynamique de conduite : Le système connu de la 911 Carrera GTS et équipé de série d’étriers de frein rouges assure d’excellentes valeurs de décélération avec des disques de frein de 408 millimètres (avant) et 380 millimètres (arrière). En outre, des options sont disponibles pour améliorer encore les performances. Porsche propose en option le système de freinage en céramique Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), qui a fait ses preuves sur les circuits, et le châssis sport PASM incluant un abaissement de 10 millimètres en combinaison avec la direction de l’essieu arrière. Par rapport à son prédécesseur, le système hydraulique de l’amortisseur a été optimisé, ce qui permet d’améliorer la conduite tout en augmentant la précision et la finesse de la réponse. La direction a été démultipliée de manière plus directe en combinaison avec la direction de l’essieu arrière et la cinématique de l’essieu avant a été adaptée. Cela permet d’obtenir une conduite encore plus agile et directe, tout en augmentant considérablement la stabilité à grande vitesse.

Intérieur de haute qualité

L’exigence élevée en matière de valeur et d’exclusivité de la Carrera S se manifeste également dans l’habitacle. De série, Porsche équipe la voiture de sport d’un pack cuir noir. Les sièges, les appuie-tête, le tableau de bord, les contre-portes et le système de sièges arrière (en option sur le coupé) sont revêtus d’un cuir lisse de qualité supérieure. Comme sur les autres modèles Carrera, les sièges arrière rabattables sont disponibles sans supplément de prix comme alternative à la configuration deux places de série. Le cabriolet est généralement équipé d’un système de sièges arrière.

En outre, une sellerie en cuir nettement plus étendue est disponible au choix. Elle englobe de larges parties de l’habitacle : entre autres le couvercle de la boîte à gants, les revêtements latéraux et le plancher du siège. Sur demande, Porsche ajoute des coutures contrastées en craie. De manière générale, la Carrera S profite de l’équipement de série revalorisé de l’ensemble de la gamme. Il s’agit par exemple de phares principaux Matrix LED ou d’une possibilité de chargement sans fil du smartphone. Parmi les options figurent un système de levage pour l’essieu avant, des phares à LED HD Matrix innovants (inclus dans le Porsche Swiss Package) ainsi que le pack Sport Chrono adapté aux circuits, y compris l’application Porsche Track Precision.

La nouvelle 911 Carrera S peut être commandée dès maintenant en version Coupé et Cabriolet à propulsion arrière. Les prix de la 911 Carrera S, TVA et équipement spécifique au pays compris, débutent en Suisse à 175’100 francs pour le coupé. Le cabriolet coûte à partir de 192’900 francs. Notre clientèle suisse bénéficie d’une prolongation de garantie (2 + 2), d’une prolongation d’assistance (2 + 2), d’une prime de compensation de change, ainsi que du Porsche Swiss Package, qui comprend sans surcoût les options suivantes :* Phares principaux LED HD-Matrix, pare-brise avec bande grise, BOSE® Surround Sound System, direction assistée Plus, accès confort, ouverture de porte de garage selon le standard HomeLink®, ionisateur.