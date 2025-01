La dernière bande-annonce dévoile les Breakers disponible dans l’accès anticipé

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Arc Games et Heart Machine ont deux annonces importantes avant le lancement en accès anticipé de Hyper Light Breaker, le roguelite en monde ouvert très attendu, prévu pour le 14 janvier 2025 ! Lisez la suite pour en savoir plus.

Après une série de bandes-annonces courtes dévoilant les Breakers qui seront jouables dans Hyper Light Breaker dès le lancement de l’accès anticipé, une bande-annonce complète a été dévoilée. Elle met en scène les Breakers que les joueurs pourront incarner, ainsi que les Couronnes (les boss) qu’ils devront affronter lorsqu’ils s’essaieront à la version en accès anticipé. Ceux qui se plongeront dans le Foisonnement dès la sortie en accès anticipé, pourront choisir entre trois Breakers uniques (Vermillion, Lapis et Goro) et deux Couronnes (Dro et Exus) à combattre. Les joueurs se rendront sans doute compte que chaque Breaker dispose de son propre SyCom (un petit compagnon drone, qui n’est pas sans rappeler ceux que l’on pouvait trouver dans Hyper Light Drifter !), servant de fondation au build du Breaker et fournissant des améliorations spécifiques et des modificateurs de statistiques. Cependant, les joueurs seront en mesure de personnaliser leur configuration pour chaque breaker comme ils le souhaitent. Quelle que soit la configuration que les joueurs se créent, ils devront s’attendre à des combats acharnés contre les Couronnes, Dro et Exus. On dit que leurs affrontements respectifs seront révélés dans leur intégralité demain, vendredi 10 janvier… alors, restez à l’écoute !

Un lot Hyper Light, incluant un code d’activation Steam pour Hyper Light Drifter*, sera disponible pour une durée limitée du 14 au 28 janvier

Afin de donner aux joueurs une chance de profiter d’une expérience Hyper Light complète, Heart Machine et Arc Games proposeront un lot Hyper Light à partir du 14 janvier (pour le lancement en accès anticipé de Hyper Light Breaker) et jusqu’au 28 janvier. Le lot sera disponible au prix de 28,99 € et offrira aux joueurs une copie numérique de Hyper Light Drifter sur Steam s’ils ne possèdent pas déjà le jeu sur cette plateforme. Ceux qui achèteront le lot pourront découvrir Hyper Light Drifter, le RPG d’action en 2D très apprécié, et explorer l’univers de Hyper Light d’une manière totalement inédite dans Hyper Light Breaker, le roguelite en monde ouvert prenant place des décennies avant les événements de Drifter !