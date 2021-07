La bêta ouverte de Back 4 Blood pour le mois d’août !

Partager Facebook

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont publié une nouvelle bande-annonce de Back 4 Blood montrant des images du jeu en mode coopération et en joueur contre joueur (JcJ), disponibles lors de la prochaine bêta ouverte, qui commence en accès anticipé le 5 août. Celle-ci proposera le tout nouveau mode « Nuée » en JcJ, où deux équipes de quatre s’affrontent dans un match en deux manches gagnantes, alternant entre le rôle des Nettoyeurs et celui des Infestés, ainsi que du contenu de campagne supplémentaire.

La bêta ouverte commencera par un accès anticipé du 5 au 9 août pour ceux qui précommandent le jeu. Les joueurs peuvent aussi s’inscrire sur Back4Blood.com/Beta pour avoir une chance de participer à l’accès anticipé*. La bêta ouverte se poursuivra du 12 au 16 août et sera alors accessible à tous les joueurs. L’accès anticipé ainsi que la bêta ouverte seront disponibles sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.

La bêta ouverte Back 4 Blood proposera le contenu suivant :

Deux cartes du tout nouveau mode « Nuée », un mode joueur-contre-joueur (JcJ) où deux équipes de quatre se font face dans une série de trois rounds et en alternant les rôles entre les Nettoyeurs et les Infestés

Deux cartes coopératives pour vous battre contre les Infestés avec vos amis

Cinq Nettoyeurs différents disponibles, Evangelo, Holly, Walker et Hoffman, et la possibilité de jouer en tant que « Maman » pour la première fois

Six variantes d’Infestés différentes à incarner dans le mode « Nuée », y compris le Colosse, la Nausée, la Cracheuse, l’Explosif, le Concasseur et la Piqueuse

Diverses armes à découvrir, des cartes pour construire des decks et des Infestés à exterminer

Le centre communautaire de Fort Hope à explorer

Support cross-play et cross-gen

Back 4 Blood est un jeu de tir de zombies en coopération à la première personne développé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead acclamée par la critique. Il propose un gameplay palpitant et dynamique à chaque instant avec des actions très variables et personnalisables pour inciter les joueurs à ne jamais s’arrêter. L’histoire de Back 4 Blood se déroule après la propagation d’une épidémie catastrophique au cours de laquelle la plupart des êtres humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du diable. Un groupe de vétérans de l’apocalypse connus sous le nom de Nettoyeurs, que les événements ont endurci et incité à se battre pour sauver l’humanité, s’est formé pour affronter les abominables Infestés et assainir le monde.

Back 4 Blood sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 12 octobre 2021. Les précommandes s’accompagneront du Pack de Skins : Armes d’élite de Fort Hope, ainsi que d’une participation à l’accès anticipé de la bêta ouverte du 5 au 9 août.