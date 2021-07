SEGA présente le casting de Super Monkey Ball Banana Mania !

Partager Facebook

SEGA a sorti le tout nouveau trailer « Meet the Gang » pour Super Monkey Ball Banana Mania. Jetez ainsi un œil au casting adorable qui composera cette nouvelle aventure. Super Monkey Ball Banana Mania est prévu sur PC et consoles le 5 octobre 2021.

Ce tout nouveau trailer présente le gang principal : AiAi, MeeMee, Baby, GonGon, YanYan et Doctor. On y retrouve notamment les caractéristiques uniques de chacun. Les six personnages seront jouables et vous pourrez rouler, vriller et rebondir à travers Super Monkey Ball Banana Mania en leur compagnie.

Présentation des personnages :

AiAi : Chef insouciant du gang des singes, AiAi est un primate très intelligent qui relève chaque défi qui se trouve sur sa route ! Il vit heureux en compagnie de sa femme MeeMee et de leur bébé sur Jungle Island. Il est toujours partant pour mener ses amis dans de folles aventures.

MeeMee : Charmante co-leadeuse du gang, MeeMee est l’âme la plus douce de tout Jungle Island. C’est elle le ciment qui lie tous les membres du groupe. Mère de Baby et femme de AiAi, MeeMee est une coriace qui s’efforce toujours de donner du bonheur à ceux qui l’entourent. Elle aime partir à la recherche de jolies fleurs pour les emmener avec elle dans ses diverses aventures.

Baby : Baby est le singe le plus cool et stylé grâce à ses lunettes de soleil et sa capacité à se déplacer plus vite que l’éclair. Bien qu’habituellement joyeux, Baby est connu pour ses crises de cris et de larmes qui s’entendent à travers toute l’île ! Il est très intelligent pour un singe de son âge et est toujours prêt à aider ses parents à collecter toutes les bananes et sauver la situation.

GonGon : Lorsque vous avez besoin de force et de muscles, GonGon est le singe qu’il vous faut ! Bien que lui et AiAi eurent été rivaux à l’époque, ces deux inséparables meilleurs amis font à présent équipe afin de déjouer les plans maléfiques du Dr. Bad-Boon. Rapide, fort et doté d’un cœur en or, le corps de GonGon est capable d’envoyer ses opposants sur orbite !

Doctor : Ce vieux singe mystérieux ne connait même pas son propre nom. Il est en effet atteint d’amnésie. En plus de perdre tous ses vieux souvenirs, il est toujours en train d’inventer de nouveaux engins fascinants pour les singes de la ville. Il est surnommé « Doctor » en référence à son intelligence et son ingéniosité.

YanYan : Un lémurien à la drôle de queue rayée, rapide et intrépide et experte en arts martiaux. YanYan est une boule d’énergie au style coloré. Elle est l’une des singes les plus fortes de ce côté de Jungle Island et est toujours prête à aider ses amis.

Découvrez les prochaines annonces des personnages qui rejoindront AiAi et son gang tout au cours de l’été !

Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam. Le jeu profitera de la fonctionnalité Smart Delivery dès sa sortie. De la même façon, les versions PS4™ bénéficieront d’une mise à niveau gratuite pour PS5™.