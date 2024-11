la date de sortie de Mandragora dévoilée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mandragora est d’ores et déjà disponible en précommande sur PC, y compris dans une édition numérique Deluxe. Celles et ceux qui précommandent le jeu pourront obtenir du contenu exclusif et se plonger dans ce monde de dark fantasy avant même la sortie officielle du jeu. Deux versions Preview seront accessibles sur PC : la première en novembre et la seconde en février. Les personnes qui auront précommandé Mandragora pourront ainsi découvrir certaines parties du jeu et contribuer à en faire une expérience exceptionnelle.

Mandragora

Mandragora (jeu complet disponible le 17 avril 2025)

Accès à la version Preview n°1

Accès à la version Preview n°2 (début 2025)

Armure et familier exclusifs aux précommandes

Quête supplémentaire

Mandragora – Édition numérique Deluxe

Tout le contenu de l’édition standard

Armure et familier Deluxe

Bande originale orchestrale numérique

Artbook numérique

Mandragora est disponible en précommande en édition standard et Deluxe sur Steam et sur l’Epic Games Store. De plus amples informations sur le contenu de chaque édition et sur la version console de Mandragora seront disponibles bientôt.

Dans Mandragora, l’humanité s’est inclinée face aux monstres. Le peuple de Faelduum se cache derrière des murs de briques et d’ignorance érigés par leurs dirigeants. Les joueurs devront s’aventurer dans un monde en perdition, qui succombe lentement aux effets dévastateurs de l’Entropie. Ils combattront de terrifiantes créatures, affronteront des ennemis cauchemardesques, rencontreront des alliés et devront faire des choix moraux difficiles. Le jeu proposera de nombreux chemins à explorer, jalonnés de défis et de récompenses.

Six classes de personnages avec des arbres de talent uniques, des compétences passives et plus de 200 améliorations de compétences actives.

avec des arbres de talent uniques, des compétences passives et plus de 200 améliorations de compétences actives. D’effroyables ennemis à affronter , dont 15 boss et 19 mini-boss.

, dont 15 boss et 19 mini-boss. Une histoire écrite par Brian Mitsoda et des fins alternatives forgées par le joueur.

et des fins alternatives forgées par le joueur. Une bande originale composée par Christos Antoniou (Septicflesh) et interprétée par le FILMharmonic Orchestra de Prague.

Mandragora est un jeu de rôle et d’action dans lequel les joueurs deviennent de puissants inquisiteurs, lèvent le voile sur des mystères, affrontent des créatures mythiques et façonnent le destin du monde qui les entoure. Développé par Primal Game Studio, il invite les joueurs dans un univers médiéval fantastique sombre où de terribles dangers côtoient de puissantes forces magiques.

Ce jeu de rôle et d’action de dark fantasy inspiré de Dark Souls, Castlevania et Metroid sera disponible le 17 avril 2025.