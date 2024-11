Partager Facebook

Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur à Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu’un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d’être aimée. Le destin semble enfin lui sourire lorsqu’elle passe un casting pour « Miracle Island ».Alexia Cerutti

La réalisatrice Agathe Riedinger réussit un superbe coup d’essai avec ce film présenté en compétition officielle à Cannes. Ce premier long-métrage montre à travers le portrait de Liane, la recherche de la célébrité d’une certaine jeunesse contemporaine. Ecorchée vive et toujours battante, la jeune fille est en quête d’ascension sociale et d’amour. Le rôle a été offert à une débutante, Malou Khebizi qui a été sélectionnée aux Césars dans la catégorie Révélations. Sans jamais la juger, la réalisatrice suit Liane au plus près, dans ses rêves et sa rage de réussite.

En un mot « Diamant brut » est une oeuvre où éclosent deux talents dont on n’a pas fini d’entendre parler.

Diamant brut

Un film de Agathe Riedinger

Avec Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 104 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 20 novembre 2024