Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue.

Dans ce film présenté en compétition officielle à Cannes, Catherine Corsini prend le pouls de l’hôpital et de ses dysfonctionnements et ancre son récit dans un contexte social explosif. Il en résulte un huis clos sous tension dont les situations drôlatiques ne sont pas absentes. Porté par une belle brochettes d’acteurs, cette tragi-comédie fait mouche !









La fracture

Un film de Catherine Corsini

Avec Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Louis Coulloc’h, Marina Foïs, Pio Marmaï

Distributeur : Agora Films

Durée : 98 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans