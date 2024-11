La Honda Civic Type R 50th Anniversary Edition est disponible dès maintenant

Partager Facebook

Pour le 50ème anniversaire de Honda Suisse, Honda lance une édition très spéciale de sa légendaire Civic Type R: la 50th Anniversary Edition. Limitée à seulement 50 exemplaires, cette édition spéciale combine les performances typiques de la marque avec des particularités exclusives en matière de design, ce qui en fait une pièce de collection très convoitée par les vrais fans Honda de cette série de modèles emblématiques.

La nouvelle Civic Type R 50th Anniversary Edition célèbre non seulement le 50ème anniversaire de Honda Suisse, mais aussi les performances dynamiques qui caractérisent la Civic Type R. La Type R actuelle représente ce qu’il y a de mieux dans la longue série de modèles cultes équipés de moteurs à combustion VTEC Turbo – et pourrait bien entrer dans l’histoire comme la dernière de son genre. Inspirée par la course automobile, la Civic Type R a établi de nouvelles références pour les voitures de série à traction avant. Et elle a conquis deux records du tour sur des circuits légendaires – la boucle nord du Nürburgring et le circuit de Suzuka. Ces succès soulignent l’ADN sportif du modèle et offrent une expérience de conduite incomparable aux amateurs qui accordent de l’importance à la performance et à la précision.



La Honda Civic Type R 50th Anniversary Edition peut être commandée dès maintenant au prix de CHF 62 800.-.



Parmi ses caractéristiques spéciales, on trouve un pack carbone, qui comprend des éléments en carbone, stylés et de grande qualité, qui viennent souligner encore plus son caractère sportif, ainsi qu’un pack illumination qui, dès que l’environnement s’assombrit, met en valeur de manière impressionnante les éléments d’éclairage spécialement adaptés.



Le prix comprend également une housse de carrosserie spécialement conçue pour la Civic Type R, qui protège le véhicule et lui donne un aspect particulièrement élégant.



La Honda Civic Type R 50th Anniversary Edition peut être commandée dès maintenant. Plus d’informations sur les prix, les possibilités d’équipement et la disponibilité sont disponibles sur www.honda.ch.