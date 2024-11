EA SPORTS F1 24 se met à jour sur PS5 PRO

Partager Facebook

Premier titre EA SPORTS à proposer une résolution en 8K et 60Hz sur console, F1 24 bénéficie de la dernière mise à jour du moteur EGO afin d’exploiter pleinement les capacités avancées de la PS5 Pro. Le jeu comprend un mode Qualité amélioré avec Ray Tracing intégré sur la piste tournant en 4K/60Hz, ainsi qu’un mode Performance qui double le nombre de pixels de la PS5 jusqu’à 4K/120Hz, améliorant ainsi la clarté visuelle et offrant une expérience de course plus fluide à des taux de rafraîchissement plus élevés.

« En exploitant la puissance de la PS5 Pro et en repoussant les limites de notre moteur EGO, nous avons créé un niveau d’immersion inégalé qui transforme l’expérience de la F1 pour nos joueurs. Ces améliorations renforcent la fidélité visuelle et les performances du jeu et démontrent notre engagement à offrir une expérience unique à nos joueurs dans le monde entier » – Si Lumb, Senior Producer chez Codemasters

EA SPORTS F1 24 comprend plusieurs innovations et fonctionnalités clés pour la PS5 Pro, notamment trois modes graphiques inédits ou améliorés :

Le mode Qualité intègre désormais le Ray Tracing sur la piste à l’aide du PSSR. Codemasters s’est appuyé sur la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de Sony pour incorporer davantage les techniques de Ray Tracing sur les circuits et améliorer le photoréalisme tout en conservant l’objectif de 4K/60Hz.

Le mode Performance fonctionne désormais en 4K (sur les écrans 120Hz uniquement). Les joueurs qui choisissent cette fréquence d’images élevée bénéficieront d’une expérience nette et fluide et d’une clarté supplémentaire grâce à l’augmentation de la résolution.

Le nouveau mode Résolution offre une résolution de 8K/60Hz (sur les écrans 8K uniquement). Le mode Résolution propose également la fonctionnalité Ray Traced Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) sur la piste. La suite complète d’effets RT DDGI, AO, de reflets et d’ombres d’EGO est activée en 8K/30Hz pour les cinématiques, le replay Flashback et les modes photo.

La mise à jour de F1 24 sur PS5 Pro coïncide avec la sortie mondiale de la nouvelle console.

À partir du 11 novembre, les joueurs de F1 24 sur toutes les plateformes, y compris la PS5 Pro, recevront des mises à jour d’ordre esthétique, améliorant les graphismes, l’ombrage et la technologie de débruitage du jeu. Ces améliorations profiteront à tous les modes de jeu et mettront à jour les éléments du bord de piste tels que les panneaux de sponsors et les barrières. De plus, les améliorations apportées à l’ombrage produiront des reflets plus nets et un aspect plus réaliste, notamment par temps de pluie. Le système de débruitage amélioré, un ensemble essentiel d’algorithmes utilisés dans le Ray Tracing, générera des images plus nettes à partir d’une lumière simulée en temps réel.

EA SPORTS F1® 24 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.