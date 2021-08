La Ligue 1 Uber Eats est de retour avec EA SPORTS™ FIFA 22

Partager Facebook

EA SPORTS célèbre le retour du football et de la Ligue 1 Uber Eats avec une vidéo mettant en avant ses talents et ses clubs à retrouver sur FIFA 22 le 1er Octobre.

La Ligue 1 Uber Eats sera représentée de façon authentique au sein d’EA SPORTS FIFA 22 avec notamment l’habillage officiel de la compétition et l’intégration des Héros FUT David Ginola et Abedi Pelé qui se sont illustrés respectivement sous les couleurs du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille.

FIFA 22 sortira le 1er octobre sur PS5, Xbox Series X/S, Stadia, ainsi que PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le jeu est disponible dès à présent en pré-commande.