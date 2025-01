Partager Facebook

Maria n’est plus toute jeune et travaille au service de personnes âgées. Tirant le diable par la queue, elle ne se résout pas à sa condition précaire et, par-ci par-là, vole les personnes dont elle s’occupe avec dévouement et qui lui sont très attachées. Mais une plainte pour abus de faiblesse est déposée.

Robert Guédiguian nous livre une fable sociale avec pour décor le quartier marseillais de l’Estaque. Il évoque une certaine vieillesse entre solitude, maigres retraites et tentation.

Un très bon cru.

La pie voleuse

Un film de Robert Guédiguian

Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Distributeur : Agora Films

Durée : 101 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 29 janvier 2025