La rencontre de la haute technologie et de l’artisanat : comment naissent les modèles en édition limitée de la Porsche 911

Il s’agit de la Turbo 50 Years, de la Dakar et de la S/T, ainsi que des éditions limitées actuelles de la Porsche 911. Ces modèles exclusifs de l’icône des voitures de sport combinent un design exceptionnel, des composants spéciaux de transmission et de châssis ainsi que des détails d’équipement individuels pour créer une expérience de conduite unique. Des processus et des étapes de production spéciaux sont utilisés pour la production des modèles 911 en édition limitée sur le site de Zuffenhausen. La construction des modèles 911 en édition limitée allie le plus haut niveau d’exclusivité et de précision de fabrication à l’art de la personnalisation.

En plus d’un atelier de carrosserie hautement automatisé et d’une chaîne de montage classique, Porsche compte jusqu’à trois ateliers de fabrication : l’atelier exclusif, le département Sonderwunsch et l’atelier de fabrication de fibres de carbone. Une autre particularité est la sellerie interne, où les employés, en grande partie autodidactes, appliquent les revêtements en cuir, Race-Tex et textile spécifiques au modèle. Les modèles en édition limitée avec peinture bicolore, comme la 911 Dakar, sont peints à la main dans la tradition de la Manufaktur. L’une des caractéristiques de la construction de la 911 à Zuffenhausen est que toutes les variantes et dérivés sont produits sur une seule ligne de production – de la Carrera aux modèles en édition limitée en passant par les voitures de course pour les Porsche Carrera Cups mondiales.

« Les modèles 911 exclusifs tels que la S/T ou la Dakar représentent le summum des variantes disponibles de notre icône sportive. D’une part, ils perpétuent la tradition de la Manufaktur avec des voitures de sport historiques telles que la 356. D’autre part, ils symbolisent également les rêves de nos clients, rêves que nous réalisons ici en tant que Porsche Production », déclare Albrecht Reimold, membre du directoire en charge de la production et de la logistique chez Porsche AG.

« Dans le processus de production des modèles 911, l’usine de Zuffenhausen allie de manière unique les atouts de la production automatisée aux avantages d’une manufacture automobile », explique Jens Brücker, vice-président de l’usine de Zuffenhausen. « Les modèles 911 en édition limitée sont une occasion unique de mettre en valeur notre savoir-faire automobile. Les différentes étapes de fabrication dans l’usine nous permettent de rendre les modèles 911 exclusifs vraiment uniques. »

Pour les modèles 911 en édition limitée, ce sont surtout les étapes de montage manuel qui font la différence : la fabrication dans l’Exclusive Manufaktur va de l’application de revêtements spéciaux en cuir et en tissu à l’intérieur jusqu’à l’embellissement par le biais de divers inserts et éléments décoratifs à l’extérieur, en passant par des éléments de design personnalisés. Dans l’Exclusive Manufaktur, même les souhaits les plus insolites deviennent réalité, jusqu’à la fabrication de pièces uniques.

Le processus de production d’un modèle en édition limitée en prenant comme exemple la 911 Turbo 50 Years

Comme pour les versions classiques de l’icône des voitures de sport, la production de l’édition limitée 911 Turbo 50 Years débute également dans l’atelier de carrosserie hautement automatisé. La carrosserie en blanc y est assemblée à l’aide d’environ 300 robots. Les étapes d’assemblage ultérieures du véhicule sont également similaires au processus standard, c’est-à-dire que les composants de transmission et de châssis ainsi que les pièces électroniques et électriques sont installés sur la même chaîne de montage.

Le processus peut être différent lorsque la voiture arrive à la sellerie. Là, des revêtements en tissu tartan et des détails en cuir, similaires à ceux de la Turbo originale de 1974, sont appliqués à certaines pièces intérieures. Après le « mariage », qui correspond à l’assemblage du groupe motopropulseur et de la carrosserie sur la chaîne de montage principale, les voitures exclusives à deux portes de Zuffenhausen passent par les dernières étapes d’assemblage jusqu’à leur inspection finale dans le centre de test et de finition.

Les futurs propriétaires de modèles 911 en édition limitée souhaitent particulièrement personnaliser leur véhicule. Cette opération a lieu après le processus de production proprement dit dans l’un des deux départements de finition du constructeur de voitures de sport : l’Exclusive Manufaktur et la Sonderwunsch Manufaktur.

Des automobiles uniques parachevées – The Exclusive Manufaktur

Les modèles Porsche de l’Exclusive Manufaktur sont agrémentés d’un savoir-faire artisanal de grande qualité. Les clients peuvent choisir parmi près de 1 000 options. Il existe par exemple des variantes de décoration ou différents packs, comme le pack Heritage Design pour la 911 S/T ou le pack Rally Design pour la 911 Dakar.

Avec différentes variantes de couleurs, de matériaux et d’équipements pour l’extérieur et l’intérieur, les possibilités d’affiner votre Porsche sont innombrables. Parmi celles-ci figurent également des éléments décoratifs extérieurs pour le capot, les portes et les panneaux latéraux ou encore des éléments supplémentaires en cuir, Race-Tex et en tissu pour l’intérieur, par exemple pour la console centrale ou les buses de climatisation.

Les employés appliquent manuellement des détails individuels, comme les autocollants numérotés sur les portes ou les différentes garnitures en cuir sur le tableau de bord au niveau de la transition vers les portes. Des détails remarquables tels que les projecteurs au sol dans les portes avec des inscriptions telles que le logo « Icons of Cool » de la Heritage Design Strategy confèrent également aux modèles 911 tant convoités une touche encore plus individuelle. En moyenne, une 911 personnalisée passe jusqu’à six jours dans l’Exclusive Manufaktur.

Une voiture de sport vraiment unique – une édition limitée de la 911 de la Sonderwunsch Manufaktur

Le futur propriétaire qui souhaite transformer sa 911 déjà rare en édition limitée en modèle unique peut recourir au programme Sonderwunsch du constructeur de voitures de sport. Il existe également de nombreuses possibilités en termes de couleurs et de matériaux dans le cadre de ce que l’on appelle le Factory Commissioning. Mais l’accent est encore plus mis sur la construction de voitures uniques. La créativité et l’imagination des clients et des designers ne connaissent guère de limites, à condition qu’elles répondent aux normes de qualité élevées de Porsche et aux exigences réglementaires en vigueur.

La 911 Dakar conçue pour un client italien est un parfait exemple d’un modèle en édition limitée qui a été personnalisé et peaufiné dans la manufacture Sonderwunsch. Le caractère unique de ce Dakar spécial se reflète dans sa finition tricolore : les couleurs Signal Yellow et Gentian Blue Metallic rappellent le Rally Design Package, qui rappelle la voiture victorieuse du rallye Paris-Dakar. La ligne de design, qui est également peinte sur cette pièce de collection, sépare les deux blocs de couleur. La ligne est peinte en Lampedusa Blue. Lors des préparatifs du processus de peinture, le propriétaire a lui-même appliqué le ruban adhésif.

Les rayons des jantes en alliage léger sont également peints en Signal Yellow, tandis que le rebord de la jante est en Lampedusa Blue. La peinture a été entièrement réalisée à la main. Les phares à matrice LED sont personnalisés par un anneau décoratif Lampedusa Blue. Les éléments de protection en acier inoxydable à l’avant, à l’arrière et sur les bas de caisse sont noirs. Le thème jaune est repris dans l’habitacle en contraste avec le noir, apparaissant dans les coutures contrastantes et sur les baguettes décoratives du tableau de bord, de la console centrale et des panneaux de porte. Le lettrage « 911 Dakar » est brodé avec du fil Speed ​​Yellow sur les appuie-têtes des sièges sport Plus. Le levier sélecteur en aluminium de la boîte à double embrayage Porsche à huit rapports (PDK) est rehaussé d’une incrustation en cuir Speed ​​Yellow.

Les rêves sont faits de carbone – La manufacture de fibre de carbone pour les variantes puristes de la 911

Les modèles en édition limitée, qui mettent l’accent sur la construction légère, passent par une étape de production supplémentaire lors de l’assemblage des voitures dans l’usine principale : la manufacture de fibre de carbone. Presque toutes les pièces rapportées des variantes puristes de la 911, comme les modèles S/T ou GT, sont assemblées manuellement en dehors de la chaîne de montage habituelle. Pour ce faire, la carrosserie peinte en blanc est fixée sur des chariots de montage spéciaux sur lesquels sont ensuite montées toutes les pièces rapportées en carbone, par exemple les portes, le capot et les ailes de la 911 édition spéciale qui pèse seulement 1 380 kilogrammes. Chaque composant en carbone est serré dans des cadres à vis spéciaux et est ajusté manuellement pendant le processus de montage pour garantir des ajustements et des jeux précis. Une fois toutes les pièces de la carrosserie extérieure assemblées, la carrosserie désormais complète retourne à la chaîne de montage habituelle.

Ce qui nous distingue des autres constructeurs : la sellerie Porsche

Contrairement à de nombreux autres constructeurs automobiles, Porsche possède sa propre sellerie dans l’usine de Zuffenhausen. C’est ici que presque toutes les surfaces intérieures en cuir, Race-Tex ou tissu sont découpées, cousues et appliquées. La découpe s’effectue à l’aide d’un coupeur à jet d’eau automatique. Dans la zone de couture, les housses sont cousues et préparées pour le processus de doublure ultérieur. Afin de garantir ses normes de qualité élevées, Porsche est l’un des rares constructeurs à s’appuyer sur sa propre formation pour former des designers d’intérieur automobile.

Ajoute un peu de couleur : peinture bicolore finie manuellement pour le 911 Dakar

La peinture des modèles 911 Dakar avec le pack Rallye Design diffère de la peinture classique et présente un argument de vente unique : si les futurs propriétaires d’une 911 Dakar choisissent le pack Rallye Design, ils recevront la peinture bicolore en blanc/bleu gentiane métallisé avec des bandes décoratives en or/rouge. Après avoir appliqué la sous-couche blanche, les employés appliquent manuellement la peinture contrastante bleue sur la carrosserie de la voiture. La peinture manuelle dure environ sept heures et demie. La sous-couche est poncée à la main, masquée, puis la peinture est appliquée à la main en bleu gentiane métallisé. Pour ce processus de peinture manuel, de nouveaux processus de travail et zones ont été mis en place avant la production, notamment une ligne dite multiligne pour l’application manuelle de la peinture. Enfin, les finitions sont apportées dans l’Exclusive Manufaktur, où les employés appliquent à la main les films décoratifs pour les bandes de séparation rouges et dorées caractéristiques.