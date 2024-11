STARSEED: ASNIA TRIGGER est officiellement disponible dans 160 pays

Partager Facebook

Com2uS annonce la sortie mondiale de STARSEED: ASNIA TRIGGER, disponible dans pas moins de 160 pays et territoires à compter du 28 novembre. Le RPG de collection vous invite, entre autres, à récupérer des personnages charmants pour profiter d’un système d’interactions unique nommé Instarseed.

Retrouvez le jeu sur Google Play Store, Apple App Store, Huawei AppGallery et Google Play Games sur PC. Il est disponible en neuf langues différentes dont le français, l’allemand, le thaï et le vietnamien pour le rendre le plus accessible possible aux joueurs et aux joueuses des quatres coins de la planète.

Développé par JOYCITY et édité par Com2uS, STARSEED: ASNIA TRIGGER est un RPG de collection de personnages IA qui a déjà bénéficié d’un accueil chaleureux depuis sa sortie coréenne initiale, en mars dernier. Le jeu s’est rapidement placé en tête des classements des jeux populaires de Google Play, atteignant par exemple la 8ème place des jeux les plus rentables sur Android et la 10ème place sur Apple App Store.

STARSEED: ASNIA TRIGGER offre une immersion totale dans un univers parallèle où la lourde tâche de sauver l’humanité revient à des compagnonnes IA, appelées Proxyans.

Menacés par la faction IA Redshift, les humains vous confient leur destin et il faudra batailler ferme sur différents modes de jeu – Arène, Raid de Boss, Académie – pour développer vos personnages, enjeu crucial pour sortir vainqueur de cette guerre sci-fi acharnée. Le jeu se démarque également par son système immersif d’interaction Instarseed, qui vous permet d’interagir avec vos personnages tout en profitant d’illustrations et de séquences animées exceptionnelles. Com2uS s’est fendu de vidéos illustrant les séquences de combat sur la chaîne Youtube officielle du jeu : ces extraits spectaculaires, et notamment les cinématiques des attaques ultimes, démontrent tout le potentiel du jeu en termes d’univers, de mise en scène et de variété.

Pour fêter ce lancement, différents événements sont au programme. Pendant la première semaine, de nombreuses récompenses quotidiennes sont à récupérer comme des Tickets de Sélection des Proxyans SSR pour chaque Core, des Starbits et des SSR Plugin Select Tickets. De plus, pendant tout le premier mois de sortie, il sera possible d’utiliser l’ensemble des Proxyans SSR une fois par jour.

L’événement Supporters encourage la communauté à créer du contenu vidéo et à streamer du gameplay sur leurs réseaux sociaux pour avoir une chance de récupérer des Starbits, ainsi qu’un cadre de profil exclus