la saga The Legend of Heroes annoncé en Europe

NIS America est heureux d’annoncer que quatre jeux de Nihon Falcom arrivent enfin en Europe. Il s’agit de The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie et The Legend of Nayuta: Boundless Trails. Ce quatuor de RPG sortira simultanément sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC !

De plus, nous sommes heureux de partager que les deux titres de la duologie Crossbell, Trails from Zero et Trails to Azure, seront traduits en collaboration avec le groupe Geofront !

Déclaration de Geofront :

« Le groupe Geofront n’a toujours eu qu’une seule idée en tête : donner à la traduction de Trails from Zero et Trails to Azure tout l’amour et l’attention que ces jeux de qualité méritent. Ces dernières années, nos équipes ont investi beaucoup de temps, d’efforts et nous avons insufflé toute notre passion dans notre travail sur cette duologie et nous sommes incroyablement fières de ce que nous avons réussi à accomplir. Cela étant dit, certaines choses ne sont pas de notre ressort. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec NIS America pour proposer Trails from Zero et Trails to Azure en Europe.

Beaucoup pensait qu’une telle collaboration était impossible, mais NISA, le groupe Geofront, mais aussi l’équipe de traduction originale se sont réunis pour aider à délivrer des traductions officielles pour la duologie Crossbell.

Ce partenariat nous donnera l’opportunité de partager notre travail sur plus de plateformes qu’à notre habitude, comme par exemple sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et accompagnera Nihon Falcom ainsi que leurs jeux. Nous sommes très confiants chez Geofront quant au futur de ces deux titres, et nous espérons que tout le monde a hâte de rejoindre Lloyd Bannings et les Sections Spéciales de Soutien dans les aventures qui les attendent à Crossbell ».

Déclaration de Whittington Wiman, Project Lead chez Geofront sur le projet Trails from Zero:

« Travailler sur Trails from Zero c’était une expérience comme on en vit qu’une, et j’en garderai toujours un souvenir extrêmement précieux. Depuis toujours, je souhaite que le plus de gens possible puissent découvrir ces jeux merveilleux et avec la meilleure qualité possible. Grâce à notre partenariat avec NIS America, je sais que ça sera le cas. J’ai énormément de respect pour Geofront, l’équipe de NIS America, et les fans qui nous on soutenu tout le long. Cela n’aurait jamais pu être possible sans vous ».

Informations à propos de The Legend of Heroes: Trails from Zero :

Lloyd Bannings est assigné aux Sections Spéciales de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, ils doivent prouver leur valeur en se battant pour éradiquer l’injustice d’une ville en proie à la corruption.

Date de Sortie : automne 2022 (TBD)

automne 2022 (TBD) Plateformes : PS4™, Nintendo Switch™, PC

PS4™, Nintendo Switch™, PC Genre : RPG

RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Japonaises

Japonaises PEGI : N/A

N/A Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Nihon Falcom

Informations à propos deThe Legend of Heroes: Trails to Azure :

Les Sections Spéciales de Soutien sont de retour avec encore plus de membres et encore plus de cas à régler ! Comment ce groupe hétéroclite va-t-il faire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité politique de Crossbell tout en maintenant les bases de leur équipe ?

Date de sortie : 2023 (TBD)

2023 (TBD) Plateformes : PS4™, Nintendo Switch™, PC

PS4™, Nintendo Switch™, PC Genre : RPG

RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Japonaises

Japonaises PEGI : N/A

N/A Éditeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Nihon Falcom

Informations à propos de The Legend of Heroes: Trails into Reverie :

Trois légendes différentes sont sur le point de débuter ! Déterminer le destin de Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, et du mystérieux “C” dans ce chapitre culminant de la série The Legend of Heroes.

Date de sortie : 2023 (TBD)

2023 (TBD) Plateformes : PS4™, Nintendo Switch™, PC

PS4™, Nintendo Switch™, PC Genre : RPG

RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Japonaises, Anglaises

Japonaises, Anglaises PEGI : N/A

N/A Éditeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur: Nihon Falcom

Informations à propos The Legend of Nayuta: Boundless Trails :

Une rencontre fatidique avec la fée Noi aiguille Nayuta et ses amis sur le chemin à explorer, au-delà des frontières natales de leur île, afin de stopper un sombre complot.