Aperçu de la Feuille de route Knockout City

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA et Velan Studios ont partagé un aperçu de ce que réserve Knockout City, son jeu à succès inspiré du ballon prisonnier, avec une feuille de route détaillant le contenu palpitant prévu d’ici à la fin de l’année. À partir du 27 juillet, la saison 2 de Knockout City sera disponible avec une nouvelle carte, un nouveau Ballon spécial, trois événements spéciaux, de nouveaux Contrats saisonniers, cinq nouvelles Playlists et l’introduction d’un nouveau Bonus de connexion quotidienne (une récompense aléatoire que les joueurs reçoivent chaque jour où ils jouent). Plus de détails à venir ! Mais pour l’instant, consultez le dernier article du blog de Velan ICI pour connaître les dernières infos.

Avec plus de cinq millions de joueurs en seulement deux semaines, EA et Velan Studios continueront d’offrir ce même plaisir que les fans apprécient dans Knockout City, avec une nouvelle saison toutes les neuf semaines. La saison 3 sera dévoilée cet automne et la saison 4 cet hiver. L’engagement de l’équipe à travailler en direct sur le jeu, en collaboration avec la communauté des joueurs, est continu. Knockout City évoluera saison après saison avec du nouveau contenu et des surprises inédites, le tout inclus dans le prix initial du jeu 19,99 € (sans frais supplémentaires pour le contenu de la nouvelle saison !).

D’ici là, les spécialistes de la bagarre peuvent continuer à rechercher le frisson de l’action avec le dernier évènement à durée limitée, Coup de chaud. Les joueurs n’ont plus qu’une semaine pour encaisser les tickets collectés avant la fin de l’événement ou les objets seront définitivement perdus.

Knockout City est disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via l’EA app bêta et Origin, Steam, Epic Games Store, et PlayStation®5 et Xbox Series X|S grâce à la compatibilité ascendante, en plus des membres EA Play et Xbox Games Pass Ultimate.