La Saison 23 Rocket League donnera son coup d’envoi le 10 juin

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La Saison 23 de Rocket League débutera le 10 juin et proposera de nombreuses nouveautés, entre événement à durée limitée, récompenses et contenus inédits.

On retrouvera notamment :

LTE Rocket League x Coupe du Monde de la FIFA 2026 : dans l’esprit du plus grand tournoi au monde, les joueuses et les joueurs pourront représenter leur pays, grimper dans le classement mondial et relever les défis de la Coupe du monde pour obtenir des récompenses du 10 juin au 20 juillet.

dans l’esprit du plus grand tournoi au monde, les joueuses et les joueurs pourront représenter leur pays, grimper dans le classement mondial et relever les défis de la Coupe du monde pour obtenir des récompenses du 10 juin au 20 juillet. Rocket Pass Premium : débloquez automatiquement la Ryza Trophy et progressez pour obtenir la Ryza T60, ainsi que de nouveaux turbos, traînées, antennes et hymnes de joueur.

La communauté Rocket League aborde cette nouvelle saison avec une belle dynamique. Les joueuses et les joueurs ont suivi le Major de Paris en très grand nombre , avec un pic d’audience à 528 000 spectateurs et 5,7 millions d’heures visionnées. Ils ont également répondu présent pour soutenir les joueurs et les équipes en achetant le pack du Paris Major .

La Saison 23 met également la communauté à l’honneur avec :