La saison de l’intervention divine de Diablo IV débute le 11 décembre

Cette saison apportera des modifications au système d’objets et aux combats contre les monstres, alors que les joueurs et joueuses affronteront les démons inférieurs qui envahissent Sanctuaire.
Les fonctionnalités de la saison de l’intervention divine comprennent :
- Retour d’Asmodan : accompagné de ses congénères Bélial, Andarielle et Duriel, le démon inférieur Asmodan sème le chaos sur Sanctuaire en profitant de la confusion qui entoure le mystérieux retour d’Akarat. Les joueurs et joueuses utilisent les affixes de cauchemar pour obtenir de la faveur divine.
- Évolution des monstres : des adversaires plus intelligents et plus redoutables infestent Sanctuaire, avec des rôles plus clairement définis. Le comportement dynamique des adversaires incite les joueurs et joueuses à adapter leur approche lors des affrontements.
- Révision du système d’objets : grâce à la simplification du processus de trempe et de perfectionnement, les joueurs et joueuses peuvent désormais sélectionner directement des affixes à partir d’une recette de trempe. Le perfectionnement augmente dorénavant la qualité d’un objet, ce qui lui confère un bonus de dégâts de base, d’armure ou de résistance.
- Sanctification : les pouvoirs des Cieux confèrent aux objets une amélioration ultime et puissante pour canaliser la puissance angélique dans l’équipement. La sanctification des objets peut appliquer un bonus de puissance légendaire, améliorer un affixe, ajouter ou remplacer un affixe et, dans de rares cas, rendre les objets indestructibles.
- Classement saisonnier : le périple saisonnier évolue vers une formule plus exigeante, avec des récompenses encore plus importantes. Les joueurs et joueuses doivent désormais terminer un donjon pinaculaire avant de passer au rang suivant.