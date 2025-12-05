La saison de l’intervention divine de Diablo IV débute le 11 décembre

Cette saison apportera des modifications au système d’objets et aux combats contre les monstres, alors que les joueurs et joueuses affronteront les démons inférieurs qui envahissent Sanctuaire.

Les fonctionnalités de la saison de l’intervention divine comprennent :