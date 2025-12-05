Pour le 25e anniversaire de TOTAL WAR, le studio détaille la nouvelle ère et prépare les GAME AWARDS

The Creative Assembly Limited dévoile d’importantes nouveautés pour leur franchise emblématique Total War lors de la célébration de son 25e anniversaire : Total War: MEDIEVAL III, Total War: WARHAMMER III – Lords of the End Times, et Warcore – la prochaine évolution de leur moteur de jeu.

En plus de tout cela, un troisième titre a été évoqué : il sera révélé aux Game Awards le 11 décembre.

TOTAL WAR: MEDIEVAL III

Total War: MEDIEVAL III marque le retour tant attendu aux racines historiques de la franchise. Actuellement au tout début de sa phase de préproduction, ce prochain chapitre est à la fois un hommage à ses prédécesseurs légendaires et une révolution audacieuse pour la série. Construit comme le bac à sable ultime de stratégie médiévale, il permettra de façonner des royaumes, de réécrire l’histoire et de s’immerger dans le Moyen Âge comme jamais auparavant. Combinant authenticité historique méticuleuse et liberté d’action sans précédent, c’est bien plus qu’une suite : c’est la renaissance des Total War historiques.

TOTAL WAR: WARHAMMER III – LORDS OF THE END TIMES

Pour le 10e anniversaire de la série, le pack Lords of The End Times amènera à l’été 2026 quatre nouveaux Seigneurs légendaires dans l’expérience de campagne colossale Empires Immortels. Le premier à être révélé n’est autre que le Grand Nécromancien, Nagash, qui entend récupérer le pouvoir qui lui a été volé et engloutir le monde dans la Non-Mort.

Ces nouveaux Seigneurs annoncent également l’arrivée de la mise à jour gratuite de la Fin des Temps. En s’inspirant de l’histoire de l’univers de Warhammer, l’expérience de campagne est transformée par des scénarios apocalyptiques et des événements cataclysmiques qui repoussent les limites de la stratégie et de la survie. Et pour couronner ce nouveau chapitre, un nouveau Seigneur légendaire va émerger pour laisser sa marque sur le cataclysme à venir.

Il ne s’agit pas pour autant de la fin de Total War: WARHAMMER. La série est loin d’être terminée !

LE MOTEUR DE JEU WARCORE

S’appuyant sur 25 ans d’innovation stratégique, Warcore est la prochaine évolution du moteur propriétaire de Total War. En tant que fondation technologique la plus avancée de l’histoire de la franchise, ce moteur offre aux développeurs un ensemble d’outils permettant de créer un gameplay plus immersif, dynamique et réactif que jamais auparavant. Conçu pour évoluer au fil du temps, il continuera de prodiguer de nouvelles capacités, garantissant que la franchise reste à la pointe des jeux de stratégie pour les années à venir.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, il permet également la sortie des futurs jeux sur PlayStation et Xbox pour offrir l’échelle, l’immersion et la maîtrise tactique qui définissent Total War à une nouvelle génération de commandants

REGARDEZ LES GAME AWARDS LE 11 DÉCEMBRE

Pour finir en beauté les célébrations de cet anniversaire, un troisième jeu surprise sera révélé lors des Game Awards le 11 décembre. Ce titre sera la prochaine sortie majeure de Total War et représente l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire de la franchise, qui marquera le début d’une nouvelle ère passionnante. Nous espérons vous y voir.

AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ MANQUÉ

Plus tôt aujourd’hui, Total War a également lancé plusieurs autres produits et initiatives :

Tides of Torment pour Total War: WARHAMMER III est désormais disponible, avec trois nouveaux Seigneurs légendaires pour les Hauts Elfes, Slaanesh et la Norsca.

La campagne colossale des Empires Immortels de Total War: WARHAMMER III est désormais disponible gratuitement pour les joueurs de WARHAMMER I & II, leur permettant ainsi de vivre l’une des plus grandes campagnes de l’histoire des jeux de stratégie.