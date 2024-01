La Sony Corporation annonce le développement d’un système de création de contenu spatialisé, composé d’un casque d’affichage XR de haute qualité et de contrôleurs dédiés à l’interaction avec des objets en 3D

Partager Facebook

Sony Corporation annonce le développement d’un système de création de contenu spatialisé, comportant un casque d’affichage XR, doté de micro écrans OLED 4K2 de haute qualité, d’une fonction de vision naturelle et une paire de contrôleurs optimisés pour pointer précisément et interagir intuitivement avec les objets 3D. Ce système est conçu pour aider les créateurs à produire des contenus 3D sophistiqués. Sony prévoit des partenariats avec des développeurs de divers logiciels de création 3D, notamment dans les domaines du divertissement et de l’industrie. Lors du lancement, Sony sera en partenariat exclusif avec Siemens, un leader des technologies industrielles, pour lancer une nouvelle solution de conception immersive et d’ingénierie collaborative utilisant les logiciels de la plateforme ouverte d’activités numériques Siemens Xcelerator.

Le système sera disponible en 2024. Sony et ses partenaires présenteront ultérieurement plus de détails, notamment les spécificités, dates et régions de lancement, tarifs, canaux de vente et compatibilités logicielles.

Ce système de création de contenu spatialisé, doté d’un casque XR avec des micro écrans OLED 4K et des technologies d’affichage exclusives de Sony, offre un rendu en temps réel, réaliste, en haute définition avec des textures, des objets 3D et des expressions faciales des personnages humains. En plus de la possibilité de voir à travers le casque et de la détection de la position dans l’espace grâce à un total de six caméras et capteurs, le système dispose d’un contrôleur annulaire qui permet aux utilisateurs de manipuler intuitivement des objets dans des espaces virtuels, ainsi que d’un contrôleur de pointage qui permet une désignation précise : les utilisateurs peuvent ainsi créer dans un espace virtuel avec des contrôleurs et des claviers, sans retirer le casque d’affichage.

Les créateurs pourront non seulement voir les modèles 3D en taille réelle dans un environnement de réalité étendue (XR pour Extended Reality) grâce à l’affichage haute définition, mais aussi créer et modifier les modèles 3D. L’intégration avec des applications tierces de création 3D permet également un aperçu à distance et en temps réel d’un endroit à un autre, faisant de cet équipement un outil intuitif et immersif pour l’ensemble du processus de création de contenu spatialisé.

L’appareil repose sur une plate-forme Snapdragon® XR2+ Gen 2, le dernier processeur XR de Qualcomm Technologies, Inc. Celui-ci libère les capacités des micro écrans OLED 4K pour offrir une qualité d’image époustouflante et donner aux créateurs une plate-forme performante pour leur flux de travail créatif.

Sony propose des technologies qui améliorent le flux de travail et la qualité des contenus spatiaux tout en simplifiant l’utilisation d’images de synthèse 3D dans divers domaines créatifs. Le système de capture de mouvements mobile « mocopi™ », avec des capteurs petits et légers et une application dédiée pour smartphone, permet de suivre les mouvements de l’ensemble du corps grâce aux technologies exclusives de Sony. Le système Spatial Reality Display (afficheur spatial réaliste) offre un contenu tridimensionnel extrêmement réaliste sans nécessiter de lunettes spéciales ni de casque de réalité virtuelle (VR), simplifiant la création et la vérification de contenu spatialisé. En présentant ce nouveau système et en collaborant avec les développeurs de logiciels de création 3D, Sony souhaite renforcer les créateurs de contenu spatialisé afin de transcender la séparation entre monde physique et univers virtuel, afin de proposer des expériences créatives plus immersives.

Cedrik Neike, membre du conseil d’administration de Siemens AG et CEO de Siemens Digital Industries, déclare :

« Siemens s’associe à Sony pour permettre l’ingénierie immersive, un élément essentiel du métavers industriel. Ensemble, nous créons un environnement dans lequel il sera possible d’expérimenter les réalités de la physique, sans les limites du temps, afin d’améliorer profondément la façon dont nos clients travaillent et collaborent. »

Said Bakadir, Directeur Senior de la gestion produit chez Qualcomm Technologies, Inc., indique :

« Nous avons conçu notre Snapdragon XR2+ Gen 2 pour gérer l’affichage en définition 4K, des graphismes à la pointe du progrès et des performances inégalées afin de permettre aux créateurs de construire des contenus spatialisés innovants, qui transformeront l’industrie pour le meilleur. C’est excitant de voir Sony entrer dans l’espace de l’entreprise avec son système de création de contenu spatial et utiliser les technologies Snapdragon XR pour libérer des expériences de réalité mixte (MR)/VR plus réalistes, détaillées et précises qui aideront les développeurs et les créateurs à aller de l’avant pour un avenir encore plus immersif. »

Principales caractéristiques

Expérience XR de qualité supérieure pour des utilisations créatives

Le casque d’affichage est doté de micro-écrans OLED de grandes dimensions (type 1,3″), haute définition 4K, dont le gamut étendu couvre jusqu’à 96 % de l’espace colorimétrique DCI-P33,4. Le rendu réaliste et détaillé des textures des objets 3D et des expressions faciales des personnages humains permet aux créateurs de suivre l’ensemble du processus, de la modélisation aux dernières vérifications, sans jamais ôter le casque d’affichage.

En supportant le rendu partagé (split rendering)5, qui répartit la charge de travail entre les ordinateurs et le casque d’affichage, le système est capable d’offrir un rendu stable en haute définition de modèles 3D de grandes dimensions.

Avec cette collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc., Sony fait partie des premiers utilisateurs de leur dernière plate-forme Snapdragon XR2+ Gen 2. Le processeur libère la puissance des micro écrans OLED 4K pour offrir une qualité d’image époustouflante, tandis que l’IA intégrée au processeur améliore le suivi de l’utilisateur et du volume pour des expériences XR plus fluides : les mondes physique et numérique fusionnent parfaitement, permettant de naviguer facilement et intuitivement dans les espaces créatifs en réalité étendue.

Des contrôleurs qui fournissent une expérience intuitive de création de contenus spatialisés

Le système intègre un contrôleur annulaire, qui permet aux utilisateurs de manipuler intuitivement des objets dans l’espace virtuel. Il est également doté d’un contrôleur de pointage qui permet une désignation stable et précise dans les espaces virtuels, dont la forme et la disposition des boutons sont optimisées pour une utilisation efficace et précise. En tenant le contrôleur de pointage dans la main dominante et en attachant le contrôleur annulaire aux doigts de la main secondaire, les créateurs peuvent modeler des objets 3D en utilisant les deux contrôleurs et un clavier, tout en portant le casque d’affichage.

Conçu pour le confort et pour des expériences de création XR fluides

Le casque d’affichage offre la stabilité et le confort requis pour une utilisation créative prolongée : son centre de gravité, son design et les matériaux des tampons au contact direct de la tête ont été étudiés avec précision. De plus, le mécanisme de relevage de l’afficheur permet aux créateurs de passer facilement et rapidement de l’espace virtuel à l’espace physique, sans devoir recalibrer l’appareil en le retirant et en le remettant.

Expérience créative immersive grâce à l’intégration aux logiciels de création 3D

Sony recherche des partenariats avec divers développeurs de logiciels de production 3D, aussi bien dans le divertissement que dans l’industrie. Lors du lancement, Sony aura un partenariat exclusif avec Siemens pour apporter des capacités d’ingénierie immersive innovantes à l’industrie manufacturière grâce à l’intégration du nouveau logiciel NX™ Immersive Designer, une solution d’ingénierie produit qui fait partie du portfolio de logiciels industriels Siemens Xcelerator. L’intégration d’un matériel et d’un logiciel puissants renforcera les créateurs dans les domaines du design industriel et de l’ingénierie produit en leur offrant des outils de conception, de vérification et de collaboration plus immersifs. La vidéo montrant l’expérience de création de contenu spatial immersif, rendue possible par ce partenariat, est disponible sur la page web suivante. Le lien sera déplacé vers le canal Youtube officiel de Siemens Digital Industries Software.