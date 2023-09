« La vérité n’aura pas lieu », le nouveau roman de Frédéric Viguier

Partager Facebook

On avait adoré « Ressources inhumaines » et « Aveu de faiblesses » de Frédéric Viguier. On a raffolé de « La vérité n’aura pas lieu », son nouveau roman paru chez Plon.

Le narrateur, un écrivain, est en panne d’inspiration et son agent lui met la pression. Voilà qu’il reçoit une curieuse demande : une certaine Gisèle Chabaud le sollicite pour écrire l’histoire et réhabiliter la mémoire de son fils Sylvain qui s’est suicidé après avoir été entendu par la police pour des soupçons d’abus sexuel sur mineure. Après la valse des hésitations, il finit par accepter.

Superbement maîtrisé, le roman alterne les chapitres où l’on voit l’écrivain-narrateur aux prises avec son récit en construction, ses réflexions, ses doutes, son éthique ou encore sa commanditaire et ceux comprenant les pages de son nouveau roman, soit les vérités de Sylvain, d’Alice sa femme, et de Cassandra sa fille et aussi meilleure amie de Manon, la victime. Tous ont des psychologies complexes et la vérité ne cesse de se dérober.

A la fois polar et réflexion sur le processus de la création littéraire et son rapport avec la vérité et la réalité, le récit interroge aussi la liberté de l’écrivain qui fait face à une commande pour laquelle il est rémunéré. Dans ce roman prenant de bout en bout jusqu’à l’épilogue scotchant, Frédéric Viguier démontre une nouvelle fois tout son talent.