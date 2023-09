Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une petite maison de vacances au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes et il n’a pas plu depuis des semaines. Quatre jeunes gens se réunissent, des amis anciens et nouveaux. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s’enflammer, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l’amour, mais aussi les jalousies, les rancœurs et les tensions. Pendant ce temps, les forêts brûlent. Et très vite, les flammes sont là.

Servi par un quatuor d’excellents comédiens, cette œuvre brûlante a été récompensée par l’ours d’argent à la Berlinale. Avançant à un rythme lent et oscillant entre légèreté et gravité, le film revêt les apparences d’un marivaudage estival mais se révèle également un étude complexe de caractères. Une œuvre prenante !

Le Ciel rouge – Allemagne – 103 min – sortie 6/09/23 – 2023 – Réalisateur et scénariste : Christian Petzold – LEGENDE PHOTO

Le ciel rouge

Un film de Christian Petzold

Avec Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 102 min.

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : 6 septembre 2023