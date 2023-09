La vidéo Deep Dive du prochain WRC dévoile le réalisme et l’authenticité stupéfiants du jeu

Partager Facebook

Dans cette expérience de rallye immersive, les joueurs peuvent s’attendre à un réalisme et une authenticité inégalés. La vidéo présente les innovations introduites par Codemasters en matière de gameplay et de maniabilité, ainsi que les avancées techniques permises par l’Unreal Engine lors du développement. EA SPORTS WRC propose plus de 600 km de routes uniques, avec plus de 200 étapes réparties sur 17 sites WRC réels, afin de refléter méticuleusement le calendrier WRC. L’équipe a minutieusement créé les lieux les plus réalistes de l’histoire du studio. Le jeu propose également une gamme complète de véhicules, qui comprend des modèles actuels et historiques, et couvre 60 ans d’histoire du rallye. Les joueurs peuvent revivre l’évolution du sport, depuis ses débuts modestes en deux roues motrices jusqu’à l’ère intense du Groupe B. La liste complète des voitures est disponible ici.

EA SPORTS WRC améliore la maniabilité du célèbre DiRT Rally, offrant aux joueurs une expérience à couper le souffle. Le Système de Conduite Dynamique offre une sensation de conduite authentique sur différents terrains, mettant à l’épreuve les compétences des puristes du rallye et des adeptes de la simulation de course. Avec des paramètres d’assistance personnalisables et le choix entre deux systèmes de rythme, les joueurs peuvent affiner leur expérience et défier les éléments. Pour la première fois dans l’histoire du rallye de Codemasters, les joueurs participeront à des rallyes au printemps, en été, en automne et en hiver, chacun avec leurs propres défis. Les avancées techniques d’EA SPORTS WRC sont considérables : son des voitures, dégradation des surfaces, voitures et livrées riches en détails. Les joueurs se sentiront plus proches que jamais de leur sport favori.