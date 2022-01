l’Accès Anticipé de Diplomacy is Not an Option est repoussé au 9 février

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Oyez Oyez, braves sujets. Le studio Door 407 annonce une nouvelle date de sortie pour l’Accès Anticipé PC de son tower defense / city builder Diplomacy is Not an Option, désormais calé au 9 février de l’an de grâce 2022.

Nous savons l’impatience qui anime certains sujets, désireux de gravir l’ascenseur social en incarnant le seigneur féodal local, en proie à une petite déprime passagère. Nous sommes malheureusement contraints de vous faire patienter quelques semaines supplémentaires jusqu’au jour tant attendu de l’offensive barbare, à laquelle vous serez immanquablement confrontés.

Diplomacy is Not an Option, en bref :

Vivez la guerre à grande échelle avec des assauts de plus de 10 000 unités ennemies sur votre château

Respectez les lois de la physique. Pas de hit-scan sur les arbalètes ! Soignez l’emplacement de vos portes, la trajectoire de vos armes, vos lignes d’assaut et de retraite. Créez des positions dominantes et des stratégies de retraite pertinentes.

Construisez une économie stable et développez une colonie prospère pour aider votre armée

Prenez garde à la magie ancienne qui peut raviver les guerriers morts au combat (mais d’un autre côté, ce pouvoir peut également vous permettre d’envoyer de grosses boules de feu sur vos adversaires !)

Aiguisez vos lames, affûtez vos pointes et haranguez vos ouailles pour la sortie de l’Accès Anticipé de Diplomacy is Not an Option le 9 février prochain !