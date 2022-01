Alerte ! : Microsoft rachète le groupe Activision Blizzard pour 70 petit milliards de dollars

Partager Facebook

A l’aube du Metavers, Microsoft continu de faire son petit marché et tape fort une nouvelle fois en faisant l’acquisition du groupe Activision Blizzard, qu’on savait dans la tourmante depuis un moment déjà.

En tant qu’équipe, nous avons pour mission d’étendre la joie et la communauté du jeu à tout le monde sur la planète. Nous savons tous que le jeu est la forme de divertissement la plus vibrante et la plus dynamique au monde et nous avons expérimenté le pouvoir de la connexion sociale et de l’amitié que le jeu rend possible.

Alors que nous poursuivons cette mission, il est incroyablement excitant d’annoncer que Microsoft a accepté d’acquérir Activision Blizzard.

Au cours de nombreuses décennies, les studios et les équipes qui composent Activision Blizzard ont gagné de vastes sources de joie et de respect de milliards de personnes partout dans le monde. Nous sommes extrêmement ravis d’avoir la chance de travailler avec des personnes incroyables, talentueuses et dévouées d’Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software , Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch et toutes les équipes d’Activision Blizzard.

Jusqu’à la clôture de cette transaction, Activision Blizzard et Microsoft Gaming continueront à fonctionner de manière indépendante. Une fois l’accord conclu, l’activité d’Activision Blizzard me rendra compte en tant que PDG de Microsoft Gaming.

Un catalogue de plus en plus riche pour le service premium de Microsoft?

À la clôture, nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass, à la fois de nouveaux titres et des jeux de l’incroyable catalogue d’Activision Blizzard. Nous avons également annoncé aujourd’hui que Game Pass compte désormais plus de 25 millions d’abonnés. Comme toujours, nous sommes impatients de continuer à ajouter plus de valeur et plus de grands jeux à Game Pass.

Les fantastiques franchises d’Activision Blizzard accéléreront également nos plans pour le Cloud Gaming, permettant à plus de personnes dans plus d’endroits à travers le monde de participer à la communauté Xbox en utilisant des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et d’autres appareils que vous possédez déjà. Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plates-formes et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l’avenir.