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Novembre 1972. Au tribunal de Bobigny, un procès hors norme secoue la France entière. Marie-Claire Chevalier, 16 ans, est accusée d’avoir avorté illégalement. À la barre, sa mère et toutes les femmes qui l’ont aidée. Leur avocate, Gisèle Halimi, fait un pari fou, insensé : elle leur demande de ne pas plaider coupable. Gisèle va faire ce qui n’a jamais été fait auparavant, elle va accuser et attaquer la loi, au risque de tout perdre.

Ce drame judiciaire porté par deux actrices remarquables retrace un procès historique passionnant à (re)découvrir. Le film reconstitue le procès et sa préparation tout en brossant le portrait de la célèbre défenseuse des droits des femmes. C’est Charlotte Gainsbourg qui se glisse de manière convaincante dans la peau de Gisèle Halimi . Grégory Gadebois incarne avec brio un mari au soutien infaillible. Un film pédagogique intense et haletant et toujours autant d’actualité.

L’affaire Marie-Claire

Un film de Lauriane Escaffre, Yvo Muller

Avec Charlotte Gainsbourg; Cécile de France; Grégory Gadebois

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 102 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 4 novembre 2026