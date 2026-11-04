« Sanguine » : un body horror pour dénoncer la pression au travail

Alexia Cerutti 4 novembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Margot débute son internat aux urgences, où elle peine à s’adapter. Très vite, elle fait face à des patients de son âge aux symptômes inexpliqués. La récurrence de ces cas exceptionnels l’interroge, d’autant qu’elle observe, sur son propre corps, des manifestations de plus en plus inquiétantes…

Ce film d’horreur sanguinolent s’inscrit dans la lignée du body horror féminin et n’est pas sans faire penser à « Substance » de Coralie Fargeat ou « Grave » de Julie Ducournau. Gore à souhait, le film aborde avec originalité la question du burn out et de la souffrance au travail. Ames sensibles s’abstenir ! Les amateurs de scènes horrifiques sanglantes, eux, seront comblés.

Sanguine

Un film de Marion Le Coroller

Avec Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin, Sami Outalbali, Clément Bresson, Sonia Faidi

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 103 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 4 novembre 2026

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

Le panthéon vous attend, le city builder Theos: Cities of Myth est disponible

Theos: Cities of Myth, hommage modernisé aux plus grands jeux de construction de villes des …

Lords of the Fallen II dévoile son nouveau système de combat

Le studio indépendant CI Games, à l’origine du prochain action-RPG soulslike Lords of the Fallen …

Parcourez les donjons de Xotecha dans une nouvelle aventure avec Guild Wars Afterlife la nouvelle extension deGuild Wars 

Guild Wars, le MMORPG adoré et encensé par la critique, joué pendant plus d’un milliard …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026
Translate »