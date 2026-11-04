« Sanguine » : un body horror pour dénoncer la pression au travail

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Margot débute son internat aux urgences, où elle peine à s’adapter. Très vite, elle fait face à des patients de son âge aux symptômes inexpliqués. La récurrence de ces cas exceptionnels l’interroge, d’autant qu’elle observe, sur son propre corps, des manifestations de plus en plus inquiétantes…

Ce film d’horreur sanguinolent s’inscrit dans la lignée du body horror féminin et n’est pas sans faire penser à « Substance » de Coralie Fargeat ou « Grave » de Julie Ducournau. Gore à souhait, le film aborde avec originalité la question du burn out et de la souffrance au travail. Ames sensibles s’abstenir ! Les amateurs de scènes horrifiques sanglantes, eux, seront comblés.

Sanguine

Un film de Marion Le Coroller

Avec Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin, Sami Outalbali, Clément Bresson, Sonia Faidi

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 103 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 4 novembre 2026