Les années 80, dans le nord de la France.

Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traîne. Et puis leurs destins se croisent et c’est l’amour fou. La vie s’efforcera de les séparer mais rien n’y fait.

A la fois tendre et violent, « L’amour ouf » nous transporte durant près de trois heures. Portée par un casting de haut vol ainsi que par une bande-son pop des années 80, cette fresque ambitieuse marie la comédie romantique, la comédie musicale, la tragédie, le film de braquage et de guerre des gangs, le tout parsemé de touches poétiques. Présentée en compétition officielle à Cannes, cette œuvre a tout pour séduire le public le plus exigeant.

L’amour ouf

Un film de Gilles Lellouche

Avec Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Wanecque

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 166 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 16 octobre 2024