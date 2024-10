DAYZ : l’extension Frostline est disponible

Partager Facebook

Sur plus de 80 km², les survivants exploreront de magnifiques paysages sauvages et enneigés, des forêts denses aux lacs gelés, où chaque pas pourra être le dernier. L’extension introduit de nouvelles mécaniques de survie qui obligent les joueurs à gérer la chaleur et les ressources, tout en explorant de nouvelles structures. De plus, une nouvelle faune adaptée à l’environnement hostile et des navires apportent de nouvelles opportunités de jeu dans le monde de DayZ.

Parmi les nouveautés de Frostline, les joueurs de DayZ pourront découvrir :

Une nouvelle carte – Découvrez un archipel intact où le temps semble figé.

– Découvrez un archipel intact où le temps semble figé. Un paysage d’hiver – Faites l’expérience d’un environnement enneigé.

– Faites l’expérience d’un environnement enneigé. Une survie plus difficile – Gérez la chaleur et chassez pour vous nourrir.

– Gérez la chaleur et chassez pour vous nourrir. Des risques environnementaux – Découvrez les risques liés à la vie à proximité de zones volcaniques.

– Découvrez les risques liés à la vie à proximité de zones volcaniques. Une nature sauvage plus riche – Rencontrez de nouvelles espèces sauvages qui se sont adaptées au froid.

– Rencontrez de nouvelles espèces sauvages qui se sont adaptées au froid. De nouvelles mécaniques de jeu – Affrontez de nouvelles maladies, pêchez et, pour la première fois, pilotez des bateaux.

De plus, une nouvelle manière de gérer l’économie du jeu vient d’être introduite. Sur les différentes cartes, le butin est maintenant défini en fonction du climat et des thèmes régionaux. Sakhal offre des vêtements chauds et des équipements principalement orientaux. Livonia, quant à elle, génère principalement des vêtements d’été et des équipements d’inspiration occidentale. Enfin, Chernarus demeure un savant mélange des deux pour préserver son aspect d’origine.

Bohemia Interactive invite tous les survivants à rejoindre cette aventure glaçante qui offrira une expérience nouvelle et immersive aux vétérans et aux néophytes de l’univers de DayZ.