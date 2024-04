Lancement du benchmark officiel de FINAL FANTASY XIV: Dawntrail

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SQUARE ENIX invite les Guerriers de la Lumière à découvrir des images inédites de Dawntrail avec le lancement du logiciel de benchmark officiel de FINAL FANTASY XIV: Dawntrail, disponible en téléchargement pour Windows. Le logiciel de benchmark inclut entre autres de nouvelles zones et de nouveaux ennemis qui donnent un aperçu des nouveautés palpitantes de l’extension. Les joueurs auront la possibilité de tester la capacité de leur ordinateur à faire tourner FINAL FANTASY XIV avant la sortie de l’extension, prévue pour le 2 juillet 2024.

Le benchmark permet de créer ou d’importer un personnage qui apparaîtra dans les cinématiques en temps réel du logiciel. Les joueurs pourront y créer, en plus des races jouables existantes, des femmes hrothgars, la nouvelle race jouable dans Dawntrail. Les données de l’apparence des personnages créés dans le benchmark pourront par ailleurs être sauvegardées et réutilisées dans la version Windows du jeu.



De plus amples détails sur le benchmark officiel et les instructions de téléchargement sont disponibles ici : https://eu.finalfantasyxiv.com/benchmark.