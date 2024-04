Sony présente le zoom Ultra grand-angle lumineux série G Lens, le FE 16-25mm F2.8 G

Partager Facebook

Association du formidable potentiel expressif d’un zoom ultra grand-angle à grande ouverture f/2,8 et d’un design compact et léger pour une excellente portabilité.

Sony a le plaisir d’annoncer le nouveau venu dans sa gamme d’objectifs plein format a™ (Alpha™) en monture E, le FE 16-25mm F2.8 G. Ce dernier est un zoom Ultra grand-angle lumineux qui conserve l’ouverture maximale à f/2,8 sur toutes les focales, de 16 à 25mm. Il associe une qualité d’image optimale et une excellente portabilité, grâce à son design compact et léger et vient compléter le nouveau FE 24-50mm F2.8G pour une complémentarité idéale en photo comme en vidéo.

Le nouvel objectif offre une résolution élevée, un bokeh superbe, et un autofocus (AF) rapide, précis, silencieux et doté d’un suivi de sujet performant. Étonnamment léger, avec seulement 409 g, il est très facile à transporter afin d’en profiter facilement pour les images du quotidien, en amplifiant la sensation de perspective comme seuls les Ultra grands-angles le permettent. Il bénéficie du même diamètre de porte-filtre, de la même ergonomie et presque des mêmes dimensions que le « FE 24-50mm F2.8 G » annoncé en février 2024 : il est donc aussi facile à utiliser à main levée ou sur un stabilisateur « gimbal ». Le FE 16-25mm F2.8 G élargit les possibilités d’expression des créateurs, en photo comme en vidéo, pour des genres très variés comme l’astrophotographie, le paysage, l’architecture, le portrait, la photo de tous les jours ou les selfies.

Principales caractéristiques du FE 16-25mm F2.8 G

Design compact et léger profitant des dernières technologies optiques et mécaniques.

Diamètre du filtre de φ67mm, diamètre externe 74,8 mm, longueur 91,4 mm, poids environ 409 g.

La disposition optimale de trois verres ED (Extra-low Dispersion) et de quatre lentilles asphériques, y compris une lentille asphérique en verre ED, réduit diverses aberrations, notamment l’aberration chromatique, et assure une résolution élevée du centre jusqu’aux coins de l’image.

Le diaphragme circulaire à 11 lamelles et l’optimisation de l’aberration sphérique offrent le superbe bokeh caractéristique des objectifs Sony G.

Très bonnes performances en photographie rapprochée, avec une distance minimale de mise au point de 0,18m et un rapport de reproduction maximal de 0,20x 1 .

. Doté de deux moteurs linéaires qui assurent une mise au point rapide, précise et silencieuse avec un excellent suivi de sujet, même en mouvement rapide. Supporte également la prise de vue en rafale rapide avec suivi AF/AE jusqu’à environ 120 images par seconde avec l’appareil photo hybride plein format α9 III 2 . Suivi de sujet fluide même durant l’enregistrement de vidéos à cadence élevée comme la 4K120p ou la FHD240p 3 qui nécessitent une mise au point précise.

. Suivi de sujet fluide même durant l’enregistrement de vidéos à cadence élevée comme la 4K120p ou la FHD240p qui nécessitent une mise au point précise. L’adoption d’un déplacement linéaire de la mise au point manuelle permet d’obtenir un rendu délicat de l’image et une qualité optimale.

La réduction du « focus breathing » (variation du cadre lors du changement de mise au point) offre une qualité d’expression supérieure en vidéo.

Compatible avec le « mode actif » 4 de la stabilisation d’image des appareils de la gamme a, améliorant l’efficacité de la stabilisation d’image.

de la stabilisation d’image des appareils de la gamme a, améliorant l’efficacité de la stabilisation d’image. Excellente ergonomie, avec un bouton de verrouillage de mise au point, une bague d’ouverture, un interrupteur permettant d’activer ou de désactiver les clics d’ouverture, et un sélecteur de mode de mise au point.

Conçu pour résister à la poussière et à l’humidité5 avec un revêtement au fluor qui empêche les saletés d’adhérer à la lentille frontale de l’objectif.

Prix et disponibilité

Le nouveau FE 16-25mm F2.8 G sera disponible à partir de mai 2024 pour un prix public conseillé d’environ 1.250 CHF, chez les revendeurs partenaires Sony dans toute la Suisse.

Plus d’informations

Vous trouverez divers articles, vidéos et contenus captivants, réalisés à l’aide des derniers appareils photo et d’autres produits Sony, Alpha Universe. Le portail photographique européen de Sony est disponible en 22 langues : il rassemble des informations sur les produits et les concours, ainsi qu’une liste des événements Sony dans chaque pay