L’Atari 800XL est de retour

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Conçu par Retro Games Ltd., reconnu pour ses reproductions authentiques de matériels emblématiques des années 1980, THE 800XL conserve l’apparence et les sensations de l’original, avec notamment un clavier mécanique pleine taille, l’Atari BASIC intégré et un port cartouche fonctionnel. Il y ajoute également des fonctionnalités adaptées aux écrans et configurations de jeu modernes.

Introduit pour la première fois en 1983, le 800XL est considéré par les passionnés comme le fleuron de la gamme de micro-ordinateurs d’Atari. Son format compact et distinctif intégrait un ordinateur complet et un port cartouche au sein d’un clavier pleine taille. Avec ses 64 Ko de mémoire, ses puces dédiées aux graphismes et au son avancés, ainsi que son BASIC intégré, le 800XL original incarnait parfaitement la position d’Atari à la croisée de l’informatique et du jeu vidéo.

« Le 800XL faisait partie de ces rares machines qui démontraient véritablement le potentiel d’un micro-ordinateur 8 bits », a déclaré Stuart Chiplin, COO chez Retro Games Ltd. « Lors de sa recréation, nous voulions capturer non seulement l’apparence de l’original, mais aussi ce qui en faisait une machine si captivante : la liberté qu’elle offrait pour jouer, programmer et créer. Un important travail a été réalisé afin que THE 800XL conserve toute son authenticité, tout en modernisant l’expérience pour les joueurs d’aujourd’hui ».

25 jeux intégrés

Compatible avec les logiciels de la gamme d’ordinateurs 8 bits Atari, THE 800XL donne accès à plusieurs décennies de classiques. Les joueurs peuvent profiter instantanément de 25 titres intégrés ou charger leurs propres jeux et logiciels depuis une clé USB grâce à la prise en charge des images de cartouches, de disquettes et de cassettes.

Les 25 jeux intégrés :

Airball™, Asteroids®, Basketball, BattleZone et Berzerk : cinq classiques inspirés de l’arcade mêlant action, tir et sport

Boulder Dash, Bristles, Capture the Flag, Centipede et Crystal Castles : une sélection de classiques entre arcade, réflexion et stratégie.

Elektraglide, Encounter, Flip and Flop, Henry’s House et Hover Bovver : un assortiment de jeux de course, de tir et de plateforme.

Lee, M.U.L.E., Millipede, Miner 2049er et Missile Command : d’autres incontournables de l’Atari 8 bits, entre stratégie, plateforme et action arcade.

O’Riley’s Mine, The Seven Cities of Gold, Star Raiders II, Wavy Navy et Yoomp! : une dernière sélection mêlant exploration, stratégie, combats spatiaux et action-arcade.

Parmi les 25 titres intégrés, huit sont des jeux Atari sous licence officielle et dix-sept sont des jeux tiers sous licence. Deux titres supplémentaires, Castle Crisis et Super Breakout, sont dissimulés dans le carrousel de jeux et peuvent être débloqués en connectant une manette analogique.

Compatibilité 8 bits

L’ordinateur original prenait en charge plusieurs décennies de jeux, d’applications et de créations développées par la communauté. Grâce à son port cartouche fonctionnel et à la possibilité de charger et d’exécuter des programmes via USB, THE 800XL est compatible avec les logiciels conçus pour les ordinateurs 8 bits Atari 400, 800, XL et XE, ainsi qu’avec les jeux développés pour la console Atari 5200. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un accès à une vaste bibliothèque issue de l’histoire du jeu vidéo et de l’informatique.

Atari BASIC

Grâce à l’intégration d’Atari BASIC, le nouveau 800XL permet à une nouvelle génération de découvrir le plaisir d’écrire ses premiers programmes, tandis que les développeurs amateurs de longue date peuvent renouer avec leurs créations d’antan. Les programmes peuvent être écrits, sauvegardés et chargés directement sur la machine, faisant de THE 800XL un ordinateur aussi propice à l’expérimentation qu’au jeu.

Connectivité moderne

THE 800XL intègre plusieurs améliorations pensées pour les usages modernes, tout en conservant l’esprit de la machine d’origine :

HDMI pour les écrans modernes : la sortie HDMI prend en charge les standards PAL (50 Hz) et NTSC (60 Hz), avec des modes d’affichage authentiques au format 4:3 et au pixel près, ainsi que des filtres CRT optionnels.

Connectivité USB : quatre ports USB-A permettent de connecter des manettes supplémentaires et des périphériques de stockage USB, tandis que l’alimentation est assurée via le câble USB-C inclus.

Sauvegarde et retour en arrière : la progression peut être sauvegardée à tout moment grâce à quatre emplacements de sauvegarde par jeu, tandis qu’une fonction de retour en arrière permet de remonter jusqu’à 30 secondes dans l’action, que ce soit avec les jeux intégrés, les logiciels chargés via USB ou les cartouches.

Le plaisir du joystick avant tout

L’ensemble est complété par le THECXSTICK, la réinterprétation moderne par Retro Games Ltd. du joystick emblématique d’Atari. Conçu pour retrouver les sensations du modèle original tout en offrant davantage de polyvalence, il est doté du célèbre bouton de tir ainsi que de sept boutons d’action et de fonction intégrés discrètement à son design classique. Le pack comprend également un câble d’alimentation USB-A vers USB-C, un câble HDMI et un guide de démarrage rapide.

Fabriqué et distribué par PLAION REPLAI, THE 800XL est disponible en précommande dès aujourd’hui. Les expéditions débuteront le 23 avril 2027.