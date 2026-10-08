La Saison 9 de Call of Duty: Mobile arrive le 15 octobre

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Préparez-vous à vivre une saison pleine de frissons et de sensations fortes avec le lancement, le 15 octobre, de la Saison 9 de Call of Duty: Mobile : Vampires vs Loups-garous. Cette Saison 9 marque une étape importante puisqu’il s’agit de la première saison façonnée par les choix de la communauté. Les joueurs ont pu décider du thème de la saison, mais aussi du design de certaines apparences d’opérateurs et plans d’armes du Passe de combat. La Saison 9 introduit également le nouveau mode Leader’s Kill Confirmed, l’événement Fang Wars basé sur les factions, le fusil d’assaut Grav, un tout nouveau Passe de combat et bien plus encore.

L’événement Fang Wars invite les joueurs à choisir leur faction et à se battre pour la domination. Les joueurs accomplissent des missions pour le camp choisi afin de remporter des récompenses spécifiques à leur faction, notamment le fusil de précision SO-14 – Moonlit pour les Vampires et le fusil d’assaut Type 25 – Lone Wolf pour les Loups-garous. Les joueurs des deux factions auront accès à des récompenses d’étapes, parmi lesquelles figure l’apparence d’opérateur Purifier – Deadly Nightshade. La faction victorieuse remportera également une carte de visite dorée. De son côté, l’événement Call of the Dead célèbre le Día de Muertos (Le Jour des Morts) avec des Howlbones à dépenser dans la boutique de l’événement. Les joueurs qui en auront collecté 100 pourront notamment obtenir l’apparence d’opérateur K-9 Unit – Fantasma.

Le Leader’s Kill Confirmed revisite le mode Multijoueur classique. Un joueur de chaque équipe est désigné Leader. S’il est visible par les deux camps, il est surtout équipé d’un mécha. L’éliminer rapporte un nombre de points nettement plus élevé. Son rôle est ensuite attribué à un autre coéquipier. Deux playlists en collaboration avec d’autres licences font également leur retour pour une durée limitée : Shoryu and Hadoken, inspirée de Street Fighter, ainsi que Honkai : Gleaming Front, inspirée de Honkai Impact 3rd. A cela s’ajoute Attack of the Undead sur les cartes Haunted Hacienda et Haunted Standoff.

Le Passe de combat Vampires vs Loups-garous met à l’honneur le fusil d’assaut Grav, une arme à vitesse de projectile élevée conçue pour détruire les cibles à longue distance. Pour la première fois, le Passe premium propose des apparences d’opérateurs et des Plans d’armes choisis par les joueurs grâce à un vote. Côté Loup-garou, c’est le Minotaur – Pack Commander qui a su remporter les suffrages, alors que Sparrowhawk – Moonlight Vengeance représentera les Vampires. Les joueurs retrouveront aussi le pistolet-mitrailleur CX9 – Wolven Moonrise et le fusil 3-Line Cantus Rubra Sniper Rifle. Pour clôturer la saison, les joueurs pourront se réjouir de nouveaux tirages, dont Hunger Eternal et Weresoldier Unleashed, du retour de la collaboration avec Street Fighter 6, de Mythic Re-Runs et d’une promotion spéciale Halloween. La boutique en ligne proposera également plusieurs offres promotionnelles autour du Dark Ritual Series Armory et d’autres nouveautés de la saison 9.

La Saison 9 de Call of Duty: Mobile : Vampires vs Loups-garous sera disponible le 15 octobre à 02h00 heure de Paris