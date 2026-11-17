L’auto battler de Dotemu Bad House sort le 11 janvier avec une seule règle : N’ALLEZ PAS AU SOUS-SOL

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Dotemu annonce la date de sortie de Bad House, l’auto battler horrifique qui mélange allègrement les genres. Les clés d’une maison flambant neuve vous seront remises dès le 11 janvier sur Steam. Un conseil toutefois : ne descendez surtout pas au sous-sol.

Vous allez y descendre quand même, n’est-ce pas ? Bon, sachez tout de même que sous cette maison somme toute ordinaire commence un périple extraordinaire dans un donjon souterrain, rempli de dangers et en perpétuelle mutation.

Les features clés :

Un sous-sol qui change en permanence, avec des monstres déterminés à mettre un terme à votre descente

Choisissez votre personnage et vos compétences, puis installez des pièges. Les combats se déroulent de manière automatique

Enfoncez-vous plus profondément pour de meilleures récompenses, mais chaque étage vous obligera à mettre votre butin en jeu pour continuer à avancer

Une esthétique horrifique somptueuse, en pixel art créé à la main

Jusqu’où descend ce satané souterrain ? Pourquoi change-t-il en permanence, et quels secrets obscurs sont cachés en son sein ? Tout cela (et bien plus !) sera dévoilé à la sortie de Bad House, le 11 janvier sur PC..