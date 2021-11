Partager Facebook

Dans la série des Montalbano, « L’autre bout du fil est le premier roman dicté par Andrea Camilleri frappé par la cécité avant sa disparition en 2019. On y retrouve la saveur du dialecte et la verve intacte du grand conteur sicilien.

Le pitch de cette nouvelle enquête ? A Vigata, tandis que l’arrivée chaque nuit de barques transportant des migrants rescapés de naufrages bouleverse la vie du commissariat, Livia, l’éternelle fiancée gênoise de Montalbano, le contraint à affronter une autre épreuve : il doit se faire confectionner un costume sur mesure. A cette occasion, le commissaire rencontre la belle Elena et son assistante tunisienne Meriam. Tandis que la crise migratoire s’aggrave sur les côtes siciliennes, avec son lot de racisme et de violences, Elena est assassinée à coups de ciseaux de tailleur. Assisté par l’inénarrable Catarella, par un Augello que son donjuanisme aveugle et par un Fazio ombrageux, le commissaire Montalbano va devoir fouiller le passé de la victime pour comprendre comment l’aimable couturière a pu susciter tant de haine. Multipliant les fausses pistes, le roman toujours aussi magnifiquement traduit par Serge Quadruppani, tire surtout sa saveur de la galerie de personnages savoureux qu’il fait vivre. Un véritable régal !