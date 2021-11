Avis – Samsung Galaxy Watch 4

Partager Facebook

Quatrième version de la montre connectée de Samsung, la Watch 4 poursuit l’effort du fabricant dans l’univers des smartwatches. Le constructeur coréen rend une copie très propre de ce qui pourrait bien être une des meilleures montres connectées du moment.

Du très classique bien réalisé

Esthétiquement, la Watch 4 reprend le design circulaire de ses prédécesseurs, tout en faisant fi de la lunette rotative qu’on retrouvait sur la Watch 3 ou sur la nouvelle Watch 4 Classic. On se retrouve donc avec une montre à apparence sobre collant à merveille avec les modèles urbains, et ce dans plusieurs coloris. En acier inoxydable, elle est accompagnée d’un bracelet en matière plastique douce avec un système de fermeture efficace. Le boîtier est certifié à 5 ATM, résistant donc à la pluie, la transpiration et à la natation. Dotée d’une technologie Super AMOLED et protégée par un écran Gorilla Glass DX+ de 1,2 pouce, elle affiche une excellente qualité de contraste de jour comme de nuit, une belle colorimétrie, tandis que la résolution évolue avec la taille du cadran offrant un bon confort de lecture. Des réglages permettent de personnaliser l’expérience de l’utilisateur, alors que divers modes sont prévus pour économiser l’énergie ou éviter toute distraction à l’usage.

La dalle tactile est très réactive grâce au nouveau processeur. Deux boutons physiques prennent place sur un flanc, un pour le démarrage et l’arrêt de la montre et l’autre pour effectuer les retours en arrière. Le reste de la navigation sur passe par des swipes et des scrolls et des widgets personnalisables sont de la partie. Globalement donc, la navigation et l’utilisation sont aussi bonnes qu’intuitives, dans la continuité de ce que l’on trouvait déjà avec Tizen OS, mais ici avec Wear OS de Google. Il faudra encore passer par l’assistant vocal Bixby pour des fonctions de base, en attendant la probable arrivée de Google Assistant sur la Watch 4.

C’est donc la première montre de Samsung avec le système d’exploitation dédié de Google. L’objectif est ici d’augmenter la compatibilité des fonctions avec l’ensemble des téléphones Android. Du moins en théorie, mais nous y reviendrons. Cette nouveauté offre un accès à Google Play et aux applications propres à Google comme la plateforme fitness Fit ou encore Maps pour le lancement d’itinéraires. Entièrement dédiée aux utilisateurs Android, la Watch 4 n’est cependant pas compatible avec l’univers Apple. La Watch 4 fonctionne essentiellement avec deux applications, Samsung Wear, qui permet de synchroniser la montre, d’accéder à la boutique ou de régler les paramètres, et l’application Samsung Health, qui regroupe les fonctions de santé et de fitness. On peut également avoir accès à la mesure de la pression artérielle ou à l’électrocardiogramme, mais ces dernières fonctions sont uniquement disponibles pour les détenteurs d’un smartphone Galaxy, à partir du Galaxy Store. Ces deux fonctions devraient évoluer dans le futur, du moins nous l’espérons.

Une montre agréable à porter

Un nouveau capteur d’impédance électrique mesure votre composition corporelle en plaçant le majeur et l’annulaire sur les deux boutons physiques. La montre affiche ainsi l’IMC, l’indice de masse grasse et la masse grasse, le métabolisme de base, la masse musculaire squelettique ainsi que la masse hydrique avec une jauge. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve l’analyse du sommeil. Les heures de lever/coucher sont identifiées précisément. Vous bénéficiez d’un score, du temps de sommeil réel, du détail des différentes phases, des calories brûlées durant la phase de repos et vous pouvez même activer l’analyse de l’oxygénation dans le sang et la détection des ronflements. La Watch 4 comprend toujours un oxymètre de pouls qui évalue l’oxygénation dans le sang, et un capteur de stress, qui s’accompagne d’un exercice de respiration classique. Enfin, elle peut aussi assurer le suivi de la santé féminine avec le cycle menstruel.

Un autre élément intéressant, c’est le suivi de l’alimentation et de l’hydratation. En clair, c’est à vous d’insérer le nombre de kilocalories et de verres d’eau ingurgités au cours de la journée. Cela aide à trouver un meilleur équilibre alimentaire et un mode de vie plus sain.

Sur l’interface, on retrouve tous les objectifs d’activité et le rapport quotidien de vos mouvements. Parmi eux, il y a l’accéléromètre qui comptabilise le nombre de pas avec une bonne précision. Avec le GPS, on peut suivre un itinéraire, ou en chercher un et le programmer depuis la montre. Le guidage GPS est possible en voiture, à pied ou à vélo, et le plan sur la carte est assez clair. Là aussi, la précision est au rendez-vous.

Pour les plus sportifs, la Watch 4 intègre tout de même quelques profils d’activité qui permettent de l’utiliser pendant l’entraînement. Elle détecte le type d’activité physique et prend en charge jusqu’à 90 exercices. Si le calcul des calories semble encore imprécis, la fréquence cardiaque est bien plus fiable, tant au repos qu’en activité. Vous avez également à disposition plusieurs programmes et défis à relever sur l’application. Pour les sports d’orientation et d’altitude, sachez qu’elle bénéficie d’une boussole électronique, d’un baromètre et d’un altimètre. Les options connectées sont aussi très bien fournies. Outre les traditionnelles prévisions météo, fonctions de calendrier, l’accès aux mails, la localisation du smartphone, l’agenda ou encore le chronomètre, on dispose d’une calculatrice au poignet, d’une lampe de poche et d’un lecteur de musique intégré qui permet aussi bien de lire la musique du smartphone que de la montre. De plus, la montre peut également effectuer des enregistrements vocaux ou des paiements sans contact avec Samsung Pay ou Google Pay. On notera également que la smartwatch permet d’envoyer des messages (vocaux ou écrits) directement depuis la montre. Enfin, grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, on peut passer des appels.

Toujours prête pour l’action et le sport

Une bonne montre connectée

Pour terminer, il faut encore parler de l’autonomie de cette excellente smartwatch. Cette dernière s’est élevée à hauteur de deux jours d’une utilisation moyenne, ce qui s’avère encore trop faible à nos yeux, pour peu qu’on la sollicite un peu plus. Une recharge complète s’effectuant en environ deux heures, ceci pouvant compenser cela. Au final, on se retrouve donc, avec cette Galaxy Watch 4, avec une smartwatch qu’on peut placer dans le haut du panier relativement aux offres actuelles de la concurrence. Sans doute une affaire à saisir, à partir de CHF 240, tarif constaté ce jour sur le web.