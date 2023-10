Le casque Meta Quest 3 pourrait gérer les membres inférieurs

Partager Facebook

Le casque Meta Quest 3 devrait disposer d’une fonction de tracking inédite sur le marché. Meta se lance sur le tracking des membres inférieurs.

Les casques de réalité virtuelle continuent leur bonhomme de chemin, pas encore vraiment démocratisés, cherchant leurs cas d’usage et leurs fonctionnalités véritablement innovantes. Meta est présent sur le marché depuis quelque temps. Les fans de cette technologie comme les plus curieux attendent le Quest 3, lequel doit arriver dans quelques semaines maintenant, et ce nouveau modèle pourrait disposer d’une fonctionnalité, à tout le moins, très intéressante et même inédite.

En effet, si l’on en croit une information de UploadVR, le Quest 3, dont la commercialisation est prévue pour le 10 octobre, recevra une mise à jour en décembre prochain qui confèrera à l’appareil un tracking du haut du corps ainsi que “des jambes estimées par l’IA”. Le casque a des caméras latérales qui regardent vers le bas, permettant à l’appareil de suivre les mouvements de votre torse et d’autres membres pour proposer des mouvements corporels plus immersifs et plus réalistes dans les environnements simulés. Avant cette mise à jour, le Quest 3, et tous les autres appareils de VR du marché, se contentent de suivre les mouvements de la tête et des mains.

En ce qui concerne les jambes, les choses sont un peu plus intéressantes. Le Quest 3 utilisera l’intelligence artificielle pour estimer la position de ces dernières et tenter de les intégrer de l’environnement virtuel. UploadVR indique que cette fonctionnalité servira davantage pour l’accroupissement et le saut et moins pour les mouvements mineurs comme un simple lever de genou. Il faudra attendre des composants plus avancés pour avoir un suivi des membres inférieurs plus précis sur nos casques de réalité virtuelle.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne chose de voir Meta ajouter ce genre de fonctionnalités visant à booster l’immersion. Et cela ne pourra qu’aider à favoriser l’adoption de cette technologie.