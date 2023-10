Avis – Fate/Samouraï Remnant

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avant-propos : Ce test a été réalisé sur PlayStation 5 avec une version physique reçue de l’éditeur Plaion. Le titre ne propose pas de mode graphique particulier, mais offre tout de même une grande fluidité avec la possibilité d’avoir une image par seconde débridée et de débloquer le mode 120 hz si vous avez le matériel adéquat. Fate/Samouraï Remnant est disponible depuis le 29 septembre sur PlayStation 5/4, Nintendo Switch et PC via Steam.

Petit rappel sur la franchise. La série des Fate est un Visual Novell créé par le studio Type-Moon et existe depuis 2004 avec non loin d’une cinquantaine d’épisodes, que ce soit en manga, en animé, en film et en jeux-vidéo. Bien que certains épisodes soient liés, chaque nouveau Fate reste indépendant, mais procède tout un point commun en termes de narration, à savoir une guerre pour le saint-Graal dans lequel, sept individus nommés maîtres et leurs servants (inspiré de grands héros/combattant réel ou fictif de notre histoire) doivent se battre à mort pour qu’il n’en reste plus qu’un. Le dernier survivant est alors récompensé par la possibilité de faire un vœu et de réaliser tout ce qu’il souhaite.

C’est dans ce contexte, que Samouraï Remnant nous emmène au Japon et plus particulièrement à l’ère Edo et nous y incarnons un certain Miyamoto Iori, élevé par le célèbre Musashi Miyamoto. Un soir, lors de l’attaque de son village par un être surpuissant, Iori est alors choisi, malgré lui, comme faisant partie des sept et se retrouve à invoquer Saber son serviteur pour lui venir en aide. Commence alors son périple et son implication dans le Waxing Moon Ritual (la quête pour le Saint Graal). Ceci n’est en fait qu’une petite partie de tout ce qui nous attend et ce que Fate a à proposer en termes de narration et sur ce point le titre s’avère particulièrement bavard. Le tout présenté sous forme de Visual novel, de cinématiques, ou encore de codex. D’ailleurs son côté ultra-bavard nous perd par moment, tant nous sommes directement sous le feu et submergé d’informations cruciales dès le début. De plus, et malgré de nombreuses adaptations, Fate/Samouraï Remnant ne propose toujours pas de traduction française. Malheureusement, et ce, malgré toutes les qualités du soft, les non-initiés à la langue de Shakespeare devront passer leur chemin. Honnêtement, c’est vraiment dommageable, car ce titre s’avère particulièrement intéressant. Fate/Samouraï Remant arrive à nous maintenir grâce à sa mise en scène et à son écriture soignée autour de son univers, mais aussi grâce aux différents protagonistes qu’on rencontre tout au long de l’histoire.

La narration de ce Fate/Samouraî Remnant est accentuée par sa direction artistique et son style animé en cel shading. Créé par Rei Wataru (l’auteur de Fate/Grand Order: Epic of Remnant) le design et les animations font presque un sans-faute. C’est sans compter sur son opening qui à lui seul donne envie de se plonger dans l’univers les yeux fermés. Bref, du grand mijoté aux petits oignons, on en redemande.

Outre son côté très axé narration et toute la richesse autour de son histoire, Fate/Samouraî Remnant est un Action-RPG, puisque oui, c’est d’abord un jeux-vidéo. Koei Tecmo à fait appel à Oméga Force pour nous offrir un gameplay dynamique, simple à prendre en main et ultra-addictif. On retrouve donc bien entendu les mécaniques et phases de combat des Muso, seul contre plusieurs ennemis, référence du studio. Iori possède donc des attaques légères et lourdes qu’il faut combiner pour créer des combos de plus en plus dévastateurs, le tout basé sur deux postures, l’une sur la terre et l’autre sur l’eau, mais également la possibilité d’utiliser de la magie et des techniques d’affinités avec Saber son serviteur. Saber qui n’est pas en reste puisqu’il est possible sous conditions de prendre le contrôle de ce dernier et déferler ses attaques et techniques, en solo ou en duo. Bref, il a de quoi faire bien que Fate soit un peu plus subtil en combat et demande d’être vigilant et réactif afin de ne pas se retrouver rapidement au tapis.

Le côté RPG du titre offre à notre duo la possibilité d’améliorer leur habileté, mais aussi d’apprendre de nouvelles techniques ou magies au travers d’un arbre de talent. Classique, mais efficace. Il en va de même pour l’amélioration de ses katanas, avec la possibilité de changer les lames, les gardes ou encore des décorations et d’y ajouter de ce fait divers améliorations.

L’exploration n’est pas en reste puisque Fate propose quelques activitées annexes afin d’étoffer le lore grâce notamment aux quêtes de personnages et de visiter tous les lieux dans le but de réaliser divers objectifs sous formes de défis, par exemple caresser les chats ou les chiens d’une ville, battre un certain nombre d’ennemis ou de réaliser des actions précisent. Sans oublier les Spirit Font Conflict, batailles de territoire, présenté sous formes de jeu de plateau, dans lequel il faut, rapidement tout en gardant un œil à notre base, conquérir tout le territoire et dominer son adversaire. Le côté stratégique de ce mode réside dans le fait que nous avons un nombre de coups limité afin de terminer notre avancée.

Fate/Samouraî Remnant mérite vraiment qu’on s’y intéresse et propose ici une expérience particulièrement solide sans pour autant réinventer les divers mécaniques qu’il introduit. Le titre s’avère très plaisant et très accrocheur grâce à sa narration, malgré le déséquilibre généré entre la narration et les phases de gameplay. Fate laissera malheureusement plus d’un sur le carreau puisqu’il manque cruellement une localisation complète dans notre langue.