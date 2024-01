Le cauchemar d’Alan Wake se poursuit dans Dead by Daylight

Ceci n’est pas de la fiction : c’est bien réel. Alan Wake, la vedette de la franchise du même nom acclamée par la critique, arrive dans Le Brouillard en tant que nouveau Survivant de Dead by Daylight. Dès le 30 janvier, les joueurs pourront se glisser dans la peau de l’écrivain perturbé dans cette collaboration signée Behaviour Interactif et Remedy Games. Les joueurs sont invités à vivre l’expérience Alan Wake x Dead by Daylight dans le Public Test Build (PTB) à durée limitée sur Steam dès maintenant.

Rédigé dans les ténèbres

Dans l’univers d’Alan Wake, Alan est un écrivain talentueux, mieux connu comme l’auteur de la série à succès Alex Casey, dont Retour à l’envoyeur et L’arrêt brutal. Malheureusement, des vacances à Bright Falls ont pris une tournure sinistre lorsqu’il s’est retrouvé face à une obscurité surnaturelle. L’intrigue de son dernier roman, une histoire d’horreur qu’il ne se souvenait pas avoir écrite, a commencé à prendre vie, et il s’est retrouvé piégé dans le Sombre Espace.

Prisonnier, Alan Wake se bat avec acharnement pour s’échapper. Cependant, sa tentative d’écrire pour retrouver la liberté l’a conduit tout droit dans les griffes de l’Entité, échangeant un lieu sombre contre un autre.

“Alors que je cherchais une porte de sortie, un peu de lumière dans l’obscurité, je me suis souvenu d’un scénario que j’avais écrit pour Night Springs à propos d’un lieu englouti de brouillard. À mesure que ces souvenirs remontaient, ce même brouillard m’entourait. Une fois de plus, je me retrouve dans un endroit inconnu, pris au piège. Je dois trouver un moyen d’en sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que la réécriture de ce scénario est essentielle.”

​- Alan Wake, Manuscrit perdu

Et bien sûr, ce ne serait pas Alan Wake sans les acteurs qui lui donnent vie. Le chapitre Alan Wake de Dead by Daylight reprend les traits de l’acteur Ilkka Villi, qui incarne Alan dans les scènes tournées en temps réel, ainsi que ceux de Matthew Porretta, qui lui a prêté sa voix tout au long de la franchise. Les joueurs pourront entendre de toutes nouvelles pistes sonores originales alors qu’Alan Wake affronte son dernier défi mortel dans La Brume.

Un répertoire de l’horreur en constante évolution

Du cinéma aux jeux vidéo, Dead by Daylight a accueilli certains des plus grands personnages de l’histoire de l’horreur. Avec l’arrivée d’Alan Wake, la liste des Survivants s’agrandit encore, avec l’ajout d’un personnage emblématique de l’une des plus grandes franchises de jeux d’horreur. Dans la foulée de la sortie d’Alan Wake 2, acclamé par la critique, c’est le moment idéal pour découvrir un nouveau chapitre sombre du personnage bien-aimé.

« Depuis son lancement en 2010, Alan Wake a eu une influence considérable sur l’équipe de Dead by Daylight », déclare Mathieu Coté, directeur des partenariats chez Behaviour Interactif. « Qu’il s’agisse de thèmes ou d’éléments spécifiques, nos deux jeux sont déjà liés à bien des égards. Nous avons toujours pensé que ce personnage serait tout à fait à sa place dans l’univers de Dead by Daylight. Le fait de voir enfin Alan rejoindre le brouillard en tant que Survivant est une véritable révolution, d’autant plus que le deuxième opus de la franchise, sorti récemment, est encore frais dans l’esprit des joueurs. »

« Nous sommes ravis et honorés de voir Alan Wake entrer dans le Brouillard de Dead by Daylight », déclare Sam Lake, directeur créatif de Remedy Entertainment. « Dès nos premières conversations enthousiastes sur notre collaboration avec Behaviour Interactif, il était clair que le patrimoine des deux jeux était étonnamment compatible, puisant dans de nombreuses inspirations similaires, une véritable concordance… d’enfer. Avec la sortie d’Alan Wake 2, le moment est venu de plonger dans un nouveau cauchemar. »

Extinction des feux

La sortie de ce nouveau chapitre s’accompagne d’un modificateur spécial à durée limitée appelé Extinction des feux qui ajoute une nouvelle couche de terreur à Dead by Daylight. Les modificateurs sont de tout nouveaux ajustements au format de l’épreuve existante qui offrent aux joueurs une expérience unique et passionnante. Avec Extinction des feux, les joueurs se retrouveront dans une atmosphère terrifiante dépourvue de plusieurs des outils clés auxquels ils sont habitués.

Le modificateur Extinction des feux sera implémenté dans le jeu dans les semaines à venir. Restez à l’affut.

Le chapitre Dead by Daylight Alan Wake sera disponible sur toutes les plateformes compatibles le 30 janvier 2024.