OnePlus annonce le partenariat avec Pixelworks sur le prochain OnePlus 12

La société technologique mondiale OnePlus a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Pixelworks, le principal fournisseur de solutions de traitement visuel, pour inclure le processeur visuel indépendant Pixelworks X7 ainsi que l’expérience de jeu IRX de la société sur le prochain OnePlus 12. L’inclusion du X7 permettra au OnePlus 12 de tirer pleinement parti des algorithmes de traitement graphique internes de OnePlus avec une puissante capacité de rendu et une qualité visuelle époustouflante, rendant l’expérience de jeu sur le OnePlus 12 réaliste, engageante et fluide au-delà de toute croyance.

En tant que pionniers dans leurs domaines respectifs, OnePlus et Pixelworks partagent le même engagement à repousser les limites de l’innovation, notamment en améliorant les expériences de jeu mobile grâce à des technologies de traitement visuel améliorées. Avec l’intégration du processeur visuel indépendant Pixelworks X7 sur le nouveau OnePlus 12, les deux sociétés font un grand pas en avant en offrant une qualité d’image haute résolution et des performances de jeu exceptionnelles sur un appareil mobile.

« Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec Pixelworks pour intégrer le processeur visuel indépendant X7 au OnePlus 12 », a déclaré Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus. « Célébrant une décennie de OnePlus, le OnePlus 12 est un chef-d’œuvre en préparation depuis dix ans qui devrait offrir des performances phares à tous les niveaux. Notre objectif est de fournir aux utilisateurs du monde entier la meilleure expérience globale, et au cœur de cet objectif se trouvent des visuels totalement immersifs fournis via un écran de premier ordre. Grâce à notre partenariat d’un an avec Pixelworks, nous avons bénéficié des incroyables synergies entre nos deux sociétés et nous sommes impatients d’explorer de nouvelles opportunités pour améliorer l’expérience de jeu mobile de nos utilisateurs.

Grâce au partenariat avec Pixelworks, la fonction HyperRendering du OnePlus 12 a été entièrement activée pour redéfinir le concept de jeu immersif. L’incorporation du processeur visuel indépendant X7 dédié de Pixelworks permet au OnePlus 12 d’offrir une super-résolution 2K et une clarté suprême avec une efficacité remarquable. Cela inclut une qualité de mouvement fluide et soyeuse à 120 ips, une latence ultra-faible de 10 ms avec une interpolation d’image imperceptible, un étalonnage intelligent des couleurs en temps réel, et bien plus encore. Grâce à l’inclusion du X7 et au support de Pixelworks, des visuels réalistes avec des détails complexes et des nuances riches peuvent être entièrement présentés sur le OnePlus 12 pour offrir des expériences de jeu ultra-réalistes et captivantes.

« Nous sommes ravis de nous associer à OnePlus pour offrir à ses utilisateurs une expérience de jeu mobile immersive avec une qualité graphique suprême », a déclaré Ting Xiong, président de Pixelworks Chine. « En tant que smartphone certifié IRX, OnePlus 12 incarne les avantages des technologies d’affichage approfondies de Pixelworks, des solutions d’accélération du rendu ainsi que des performances de jeu et une expertise en matière de réglage de la qualité d’image. OnePlus est notre partenaire stratégique à long terme, nous avons été témoins et participés à des générations de produits pour smartphones OnePlus. Nous apprécions la recherche constante de l’amélioration par OnePlus et nous pensons que OnePlus 12 repoussera encore les limites de l’expérience visuelle des consommateurs grâce à sa qualité d’image haut de gamme et à son expérience de jeu inégalée.

Pour l’avenir, OnePlus est prêt à continuer d’offrir aux utilisateurs l’expérience de jeu mobile ultime grâce à son partenariat avec Pixelworks, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la rupture et de l’innovation dans la technologie mobile.

Représentant le summum du smartphone « Pro » polyvalent, le OnePlus 12 offre des performances haut de gamme avec sa plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 3 et le moteur Trinity propriétaire de OnePlus. Il dispose également d’un téléobjectif périscope à zoom 3X couplé à l’appareil photo Hasselblad de 4e génération pour mobile, qui font du OnePlus 12 un véritable as de la photographie.