« Le chalet des disparus », le nouveau thriller de Ruth Ware

Après le succès de son ouvrage « Les cinq règles du mensonges », Ruth Ware, nouvelle star du suspense psychologique anglais, nous livre son nouveau thriller intitulé « Le chalet des disparus ». Se déroulant comme son nom l’indique dans un chalet isolé par une avalanche, ce huis clos oppressant a un petit air d’Agatha Christie. Les protagonistes sont les associés d’une célèbre application de musique qui décident d’organiser un séminaire dans un luxueux chalet accessible que par un funiculaire afin de discuter de l’avenir de leur entreprise. Bientôt un premier membre de l’équipe va manquer à l’appel après avoir emprunté une piste de ski dangereuse. Un autre participant va être retrouvé mort dans le chalet, puis un deuxième. Plus de doute, un assassin est parmi eux.

L’intrigue est racontée en alternance par deux des protagonistes, Erin l’hôtesse et Liz, une ex-collaboratrice. On sent peu à peu l’angoisse et la panique monter, l’atmosphère devenir de plus en plus glaciale et glaçante tandis que l’énigme s’épaissit. Un bon moment de lecture.