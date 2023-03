Instaurez le meilleur système de santé de la galaxie dans Galacticare

Partager Facebook

Commencez votre voyage spatial en tant que Directeur de Galacticare, une franchise interstellaire pionnière qui entend, en ce XXIIIᵉ siècle, soigner plus qu’elle ne tue ! Dans cet univers sci-fi haut en couleur où règnent la mort et la maladie, concevez et gérez vos différents hôpitaux en orbite autour d’une planète volcanique, proche d’un cimetière de l’espace ou d’une divinité extraterrestre psychique !

Avec son récit décalé qui met en scène une petite troupe d’excentriques, Galacticare vous emmène dans un périple qui va bien au-delà de la simple gestion hospitalière. De vos assistants invraisemblables – une IA bureaucrate déprimée et un infatigable robot concierge nommé Medi – aux consultants farfelus que vous embaucherez pour vous accompagner dans cette virée entrepreneuriale stellaire, vous croiserez un tas de personnages à mesure que l’histoire progresse.

Galacticare, en bref :

Construisez des hôpitaux semblables à aucun autre : concevez les meilleurs centres de soin possibles au milieu des étoiles en agençant vous-même vos salles de traitement et vos équipements, sans oublier la gestion du personnel. Personnalisez vos locaux comme bon vous semble.

Éliminez les maladies… avec style : améliorez et développez vos technologies de soins comme la Médecine des Projectiles, le Jardin Xen ou la Thérapie des Rêves et suivez la cadence infernale de la demande de soins interstellaires !

Devenez meilleurs : utilisez chaque outil à votre disposition pour améliorer l'évaluation de votre hôpital. Parce que c'est la seule métrique qui compte vraiment.

Faites face aux désastres : tirez le meilleur parti possible de scénarios catastrophes comme « gérez un hôpital dans une prison spatiale » ou « pourquoi tout le monde perd sa peau » et « occupez-vous de cette marée noire avant qu'il y ait… des conséquences ». Mettez tous les moyens en œuvre pour aider Galacticare à prospérer dans cet univers complètement fou !

Sensibilisation culturelle : les Dyonai ont été créés par dieu, mais celui-ci ne répond jamais à leur appel, tandis que les Vizarj ont plusieurs esprits psychotiques. Les sept espèces à traiter ont chacune leurs propres caractéristiques pour le moins originales.

Une histoire riche et immersive : la narration de Galacticare se déploie naturellement à mesure que vous jouez. Vous apprendrez à connaître une galerie de personnages hauts en couleur qui travailleront à vos côtés pour faire prospérer l'entreprise.

Contrôlez TOUT : optimisez la santé de vos patients, recrutez et virez vos collaborateurs et concevez vos hôpitaux en fonction de vos propres besoins. Investissez intelligemment vos profits dans la recherche, le développement ou encore l'anticipation des futurs désastres.

Galacticare est prévu sur Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et GOG en 2023.